18 января — 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда: всё о событии

Санкт-Петербург 18 января отмечает одну из самых значимых дат своей истории — годовщину прорыва блокады Ленинграда. В 2023 году исполняется 80 лет со дня, который принес ленинградцам надежду и ликование. О том, как город на Неве боролся за свое освобождение, — в материале «Известия».

Сколько длилась блокада Ленинграда

Оборона Ленинграда навсегда вписана в историю России как невероятно трагическое и в то же время героическое событие. Осада Северной столицы продолжалась с 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. По официальным данным, блокада унесла жизни более 630 тыс. ленинградцев, хотя, по подсчетам историков, эта цифра может достигать и 800 тыс.

За почти три года блокады город 173 раза подвергался бомбардировкам, 649 раз на улицах звучал сигнал воздушной тревоги.

Прорыв блокады Ленинграда — операция «Искра»

Кольцо вражеской осады было разорвано в результате успеха операции «Искра» Красной армии. Она планировалась еще с 1942 года, а началась 12 января 1943-го, боевыми действиями руководили маршалы Георгий Жуков и Климент Ворошилов. Сухопутные войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке авиации Балтийского флота решительно атаковали немецкую армию на шлиссельбургско-синявинском выступе.

Прорыв блокады Ленинграда — дата

Долгожданное событие произошло 18 января 1943 года. В результате наступления советских войск был освобожден город Шлиссельбург. В кольце осады образовалась брешь, в результате чего были восстановлены сухопутные коммуникации с Ленинградом.

Прорыв блокады Ленинграда — итоги

После возобновления поставок в город на Неве стали поступать продовольствие и другие вещи первой необходимости, хотя блокада еще продолжалась. Полностью кольцо осады удалось снять лишь 27 января 1944 года, однако его прорыв остается одним из наиболее значимых событий Великой Отечественной войны.

Ранее «Известия» писали, какие выплаты власти города назначили жителям блокадного Ленинграда в связи с годовщиной памятного события.