Президент Сенегала посетовал на происходящие в Африке «каждое утро» перевороты

Страны Африки почти «каждое утро» слышат об очередном военном перевороте, поэтому в таких условиях континент развиваться не может. Об этом заявил президент Сенегала Маки Саль во время Дакарского международного форума по вопросам мира и безопасности, пишет 30 ноября журнал Jeune Afrique.

На встрече не присутствовали военные власти стран, в которых недавно произошли перевороты, — Мали, Нигера, Буркина-Фасо и Гвинеи. Саль затронул тему госпереворотов, не перечисляя стран и не называя имен руководителей мятежников.

«Почему каждое утро мы слышим о мятеже? Я не знаю, что творится с нашими военными братьями, но вам надо поговорить с вашими товарищами! В таких условиях Африку мы развивать не можем», — заявил собравшимся Маки Саль.

Он также объяснил, что военные Нигера не приглашены на встречу, поскольку единственными делегатами этой страны для всех могут являться только представители свергнутого там президента Мохамеда Базума.

Также президент затронул вопрос возможности проведения встречи военных лидеров Западной Африки с членами Африканского союза.

До этого, 27 сентября, сообщалось, что в Буркина-Фасо силами безопасности страны предотвращена попытка госпереворота. СМИ отмечали, что часть военных и гражданских лиц, причастных к мятежу, уже задержана. Розыск остальных участников ведут спецслужбы. Текущее правительство страны также пришло к власти в результате военного госпереворота 30 сентября 2022 года.

До этого, 26 июля, произошел военный переворот в Нигере, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Новым главой государства провозгласил себя генерал армии Абдурахман Чиани. 26 сентября президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отозвать французских послов и военных из Нигера, заявив, что сотрудничество Парижа и Ниамея должно быть прекращено.