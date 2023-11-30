Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента
Культура
В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева
Мир
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС
Мир
Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ
Общество
В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды
Мир
В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц
Общество
Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ
Мир
Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа
Мир
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Мир
Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области
Мир
Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера
Мир
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ
Мир
Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева

Президент Сенегала посетовал на происходящие в Африке «каждое утро» перевороты

0
Фото: Global Look Press/dpa/Djibo Issifou
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Африки почти «каждое утро» слышат об очередном военном перевороте, поэтому в таких условиях континент развиваться не может. Об этом заявил президент Сенегала Маки Саль во время Дакарского международного форума по вопросам мира и безопасности, пишет 30 ноября журнал Jeune Afrique.

На встрече не присутствовали военные власти стран, в которых недавно произошли перевороты, — Мали, Нигера, Буркина-Фасо и Гвинеи. Саль затронул тему госпереворотов, не перечисляя стран и не называя имен руководителей мятежников.

«Почему каждое утро мы слышим о мятеже? Я не знаю, что творится с нашими военными братьями, но вам надо поговорить с вашими товарищами! В таких условиях Африку мы развивать не можем», — заявил собравшимся Маки Саль.

Он также объяснил, что военные Нигера не приглашены на встречу, поскольку единственными делегатами этой страны для всех могут являться только представители свергнутого там президента Мохамеда Базума.

Также президент затронул вопрос возможности проведения встречи военных лидеров Западной Африки с членами Африканского союза.

Уходят по-французски: почему Макрон объявляет о выводе войск из Нигера
И чего теперь ждать от ЭКОВАС и США

До этого, 27 сентября, сообщалось, что в Буркина-Фасо силами безопасности страны предотвращена попытка госпереворота. СМИ отмечали, что часть военных и гражданских лиц, причастных к мятежу, уже задержана. Розыск остальных участников ведут спецслужбы. Текущее правительство страны также пришло к власти в результате военного госпереворота 30 сентября 2022 года.

До этого, 26 июля, произошел военный переворот в Нигере, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Новым главой государства провозгласил себя генерал армии Абдурахман Чиани. 26 сентября президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отозвать французских послов и военных из Нигера, заявив, что сотрудничество Парижа и Ниамея должно быть прекращено.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023