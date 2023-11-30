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Правительство РФ направит 15 млрд рублей на развитие автомобильной промышленности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На развитие автомобильной промышленности правительство РФ дополнительно направит 15 млрд рублей. Об этом кабмин сообщил 30 ноября в Telegram-канале.

«Решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих. При этом необходимо держать под контролем конечную стоимость отечественных автомобилей», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Данные средства направят на финансирование не менее 10 значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности.

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Ранее, 15 ноября, Мишустин заявил о развитии транспортной отрасли в РФ вопреки санкциям. По его словам, отрасль динамично движется вперед, обеспечивая надежное снабжение промышленного сектора, бизнеса и граждан всеми необходимыми товарами и услугами.

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