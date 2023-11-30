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Лавров назвал Молдавию следующей жертвой гибридной войны Запада с РФ

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Молдавия станет следующей страной, вовлеченной в гибридную войну Запада с Россией. Об этом 30 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Каждой стране, где сейчас активничают западные эмиссары, фонды и неправительственные организации, стоит задуматься», — заявил он.

Лавров заявил, что среди попыток сорвать решение острых проблем континента на принципах ОБСЕ стал отказ от подписания меморандума Козака в 2003 году, который должен был урегулировать конфликт в Приднестровье.

«Он мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Натовский и еэсовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ. А сейчас убивают формат «5+2» — последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», — отметил Лавров.

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Ранее, 17 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Молдавии добиваются размытия нейтрального статуса страны. По ее словам, это с большой тревогой воспринимается в Приднестровье. Захарова заявила, что подобный курс является деструктивным и не имеет ничего общего с обеспечением безопасности.

До этого, 8 ноября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Молдавия взяла курс на отказ от суверенитета и рискует превратиться в новую жертву политики западных стран.

21 октября глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия активно ведет военные приготовления. Он отметил, что суммарная военная помощь Евросоюза Молдавии с 2021 года составила €137 млн, что превышает растущий годовой военный бюджет Молдавии.

Ранее, 12 октября, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил, что власти Молдавии при поддержке США фактически ведут подготовку к вооруженному конфликту с Россией.

В августе Захарова сообщила, что Запад продолжает подталкивать Молдавию к конфликту с Россией. Она подчеркивала, что Москва неоднократно предупреждала Кишинев о катастрофических последствиях таких действий. По мнению Захаровой, все здравомыслящие молдавские политики буквально бьют в набат в связи с этим, но власти страны «продолжают упорно тянуть ее в направлении пропасти, в которой уже оказалась соседняя Украина».

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