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Захарова заявила о попытке властей Молдавии размыть нейтральный статус страны

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Власти Молдавии добиваются размытия нейтрального статуса страны. Об этом 17 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Руководство Молдавии последовательно добивается размывания и отмены нейтрального статуса страны, закрепленного в ее Конституции, и не перестает сетовать на то, что большинство молдаван с этим не согласно», — приводит ее комментарий сайт МИД РФ.

По ее словам, это с большой тревогой воспринимается в Приднестровье. Захарова заявила, что подобный курс является деструктивным и не имеет ничего общего с обеспечением безопасности.

«В его основе лежат установки западных спонсоров по превращению республики в логистический придаток НАТО, которое активно осваивает молдавскую территорию. Народ Молдавии это видит и выступает против сближения с Североатлантическим альянсом, понимая его агрессивную и разрушительную сущность», — сказала Захарова.

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До этого, 8 ноября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Молдавия взяла курс на отказ от суверенитета и рискует превратиться в новую жертву политики западных стран.

21 октября глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия активно ведет военные приготовления. Он отметил, что суммарная военная помощь Евросоюза Молдавии с 2021 года составила €137 млн, что превышает растущий годовой военный бюджет Молдавии.

Ранее, 12 октября, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил, что власти Молдавии при поддержке США фактически ведут подготовку к вооруженному конфликту с Россией.

Мнением он поделился на фоне сделанного накануне заявления президента Молдавии Майи Санду об увеличении расходов на оборону, а также о том, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Тогда же Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности республики.

В августе Захарова сообщила, что Запад продолжает подталкивать Молдавию к конфликту с Россией. Она подчеркивала, что Москва неоднократно предупреждала Кишинев о катастрофических последствиях таких действий. По мнению Захаровой, все здравомыслящие молдавские политики буквально бьют в набат в связи с этим, но власти страны «продолжают упорно тянуть ее в направлении пропасти, в которой уже оказалась соседняя Украина».

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