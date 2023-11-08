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Патрушев предупредил о риске для Молдавии стать новой жертвой политики Запада

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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Молдавия взяла курс на отказ от суверенитета и рискует превратиться в новую жертву политики западных стран. Об этом в среду, 8 ноября, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Руководство Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяло курс на присоединение к ЕС (Европейскому союзу), румынизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности», — сказал он на проходящей в Москве встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ).

По мнению Патрушева, Молдавия рискует стать жертвой колониальной политики Запада, которая проводится с пренебрежением по отношению к нормам международного права и законов страны.

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15 октября депутат Европарламента (ЕП) Алин Митуца заявил, что процесс вступления Молдавии в Европейский союз будет сложным, страна не сможет стать частью объединения без Украины. По его словам, ускорение процесса принятия в ЕС невозможно, так как соответствующее решение принимается с согласия всех 27 государств.

До этого, 5 октября, ЕП поддержал начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС. В Европейском парламенте считают, что членство Молдовы в Евросоюзе будет представлять собой геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу.

20 сентября официальный представитель Совета ЕС сообщил «Известиям», что решение о расширении Евросоюза за счет включения в его состав Молдавии планируют принять в середине декабря. Выводы Европейской комиссии на этот счет должны утвердить на заседании Совета ЕС по общим вопросам, которое намечено на 12-е число.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.

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