Не кража, а спасение: как Греция пытается отвоевать свое наследие у Британского музея
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом из-за того, что греческий премьер назвал хранящиеся в Британском музее мраморные шедевры Парфенона украденными. Греческое правительство многие годы обвиняет Британский музей в незаконном присвоении мраморных экспонатов Парфенона, но так и не может добиться их возвращения. Насколько правдивы слова Кириакоса Мицотакиса и в чем причина разногласий — в материале «Известий».
Как Британия получила мрамор Парфенона
28 ноября должна была состояться встреча между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, однако она была отменена всего за несколько часов до начала по инициативе Лондона. На ней должны были обсуждаться вопросы международного характера, а также тема, касающаяся возвращения скульптур Парфенона обратно в Грецию. Речь идет о большой коллекции под названием «Мраморы Элгина», в которую входят 15 метоп, 17 фронтонных скульптур, 75-метровый фриз и различные архитектурные элементы зданий; датируются V веком до н.э.
Греция не раз возмущалась, что все скульптуры Парфенона, хранящиеся в Британском музее, являются предметом кражи, не признавая на них право Великобритании. По этим же причинам Афины многие годы пытаются вернуть скульптуры в свое владение. Об этом вновь заявил в интервью премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 28 ноября. Хотя британское правительство ссылается на конфликт в расписаниях, предположительно, именно интервью политика стало причиной сорванной встречи.
Вход в Галерею Парфенона в Британском музее
Несмотря на это, 29-го числа на полях саммита министров иностранных дел НАТО стороны обсудили наболевший вопрос. Они согласились, что по данному вопросу существуют разногласия. «Независимо от этого, мы убеждены, что двусторонние отношения между Грецией и Соединенным Королевством должны быть хорошими, и мы будем работать с моим коллегой в этом направлении», — сказал глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.
Почему скульптуры Парфенона находятся в Британском музее
За годы споров между Британией и Грецией было высказано множество мнений. Возвращение артефактов на родину поддерживают различные организации. Так, в Соединенном Королевстве действуют британский комитет по воссоединению мраморных скульптур Парфенона и организация Marbles Reunited, преследующая те же цели. Эти группы пытаются содействовать отправке артефактов обратно в Грецию, в том числе доказывая, что они были приобретены незаконно.
Лондон категорически не согласен с такой позицией. По данным, опубликованным на сайте Британского музея, все экспонаты из Парфенона являются законным приобретением. Там говорится, что бывший британский посол в Османской империи лорд Элгин в начале XIX века получил у правивших на территории Афин турков разрешение (фирман) делать рисунки и замеры, а также снимать экспонаты. В период с 1801 по 1805 год он под наблюдением властей снял около половины сохранившихся скульптур и вывез их в Британию. В 1816 году парламентский отборочный комитет изучил действия лорда Элгина и заключил, что всё было совершено законно. После этого коллекцию приобрел Британский музей, она также носит название «Мраморы Элгина».
Сейчас на Британский музей распространяется закон от 1963 года, согласно которому попечители могут продавать или передавать предметы только в нескольких случаях. Например, если предмет изготовлен после 1850 года, является дубликатом или непригоден для хранения в музее.
Кому принадлежат скульптуры Парфенона
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга для СМИ отметила, что всё, что было вывезено из Греции британскими военными или дипломатами, — воровство. «Это колониальная традиция. Они всю жизнь, много столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности. Их музей — это по большому счету хранилище наворованного в колониях», — прокомментировала Захарова. Она также отметила, что «это вопрос двусторонних отношений государств. Они являются суверенными. Они решат свои вопросы самостоятельно».
Ситуация с «Мраморами Элгина» обострилась, когда в августе этого года стало известно, что из Британского музея было украдено множество артефактов, в основном греческих и римских. Их пропажа насторожила и привела к тому, что многие стали сомневаться, сможет ли музей обеспечить безопасность для столь древних и бесценных артефактов. Количество украденных предметов, по данным музея, составило около 2 тыс. на сумму в миллионы фунтов стерлингов. В связи с этим министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что аргумент Британского музея о сохранности экспонатов утратил свою достоверность в свете пропаж.
Любые скандалы влекут за собой волну обсуждений, в том числе и вокруг парфенонских экспонатов, однако вероятность того, что это приблизит Грецию к получению своих артефактов, всё так же мала, как и раньше, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.
— Великобритания позиционирует эту историю не как кражу, а как спасение исторических ценностей, которые могли быть разрушены турками, — говорит эксперт.
По словам главного научного сотрудника отдела истории материальной культуры и древнего искусства Государственного музея Востока Владимира Эрлиха, вероятность отправки «Мраморов Элгина» в Грецию маловероятна.
— В случае если все-таки возникнет такой прецедент, придется возвращать древности и других стран, хранящиеся в музеях всего мира, — отмечает Эрлих. — Кроме того, у всех артефактов есть свой провенанс, музейный номер и другие данные, изменение которых нежелательно с научной точки зрения.
Алексей Вязовский добавляет, что для успеха Греции в данном вопросе нужно объединяться с другими странами.
Государств, чьи древние артефакты хранятся в музеях по всему миру, в том числе в Британском, большое количество. В их список входят Египет, Турция, Бенин, Индия и другие. Среди стран, не получивших свои артефакты от Британского музея, также есть Нигерия. Лондон так и не отдал бенинскую бронзу — скульптуры, украденные в конце XIX века в результате нападения британских войск на дворец правителя Бенинского царства. Хотя между двумя странами и ведутся переговоры, к соглашению они так и не пришли. Аналогичная ситуация с Египтом и его попытками вернуть Розеттский камень, являющийся одним из самых известных артефактов в музее. Каир не раз поднимал этот вопрос, однако всякий раз получал от Британии отказ. Более того, в 2013 году музей отказался временно предоставить камень египетской стороне в честь открытия Большого Египетского музея.
Ситуации с принадлежностью того или иного артефакта одной или другой стране постоянно озвучиваются в СМИ. Последним крупным событием была передача Украине 27 ноября скифского золота — коллекции из 2 тыс. золотых предметов, найденных в скифских курганах в Крыму и отправленных на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах в 2014 году. Это событие вызвало много комментариев с российской стороны. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, сокровища «принадлежат Крыму и должны быть там». Мария Захарова в ходе брифинга указала, что передача золота киевским властям является нелегитимной и «бессовестной с точки зрения общечеловеческой морали».
Должна ли Великобритания вернуть мрамор Элгина
С момента обретения Грецией независимости от Османской империи в 1829 году было совершено много попыток вернуть свое архитектурное наследие обратно домой. Первое официальное коммюнике было отправлено Великобритании еще в 1835 году, однако оно осталось без ответа. В 1982 году Греция пошла еще дальше, когда министр культуры Мелина Меркури выступила на Всемирной конференции ЮНЕСКО по политике в области культуры (Мондиакульт) в Мексике. Несмотря на поддержку всемирной организации, Великобритания отклонила просьбу Греции вернуть артефакты.
За время споров между Грецией и Великобританией было проведено множество встреч, однако они так и не завершились успехом. Отмечается, что Британский музей поднимал вопрос о временной передаче экспонатов Греции, как это периодически делается с различными реликвиями. Например, в 2014 году была передана одна из скульптур Парфенона Эрмитажу в честь празднования его 250-летия. Передача осуществляется на время и требует внесения определенных средств. Греция же не принимает такие условия и не направляет Британскому музею никакие предложения об оплате.
За все эти годы проблема так и не была решена, во многом по причине разногласий сторон о законности обретения коллекции. Греция считает, что приобретение скульптур не может быть легальным, так как в то время Греция была оккупирована османами, и покупка должна быть аннулирована. Британия же полагает, что их приобретение было совершено на официальных условиях, с письменного разрешения власти, поэтому имеет полное право на их владение.