Не кража, а спасение: как Греция пытается отвоевать свое наследие у Британского музея

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом из-за того, что греческий премьер назвал хранящиеся в Британском музее мраморные шедевры Парфенона украденными. Греческое правительство многие годы обвиняет Британский музей в незаконном присвоении мраморных экспонатов Парфенона, но так и не может добиться их возвращения. Насколько правдивы слова Кириакоса Мицотакиса и в чем причина разногласий — в материале «Известий».

Как Британия получила мрамор Парфенона

28 ноября должна была состояться встреча между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, однако она была отменена всего за несколько часов до начала по инициативе Лондона. На ней должны были обсуждаться вопросы международного характера, а также тема, касающаяся возвращения скульптур Парфенона обратно в Грецию. Речь идет о большой коллекции под названием «Мраморы Элгина», в которую входят 15 метоп, 17 фронтонных скульптур, 75-метровый фриз и различные архитектурные элементы зданий; датируются V веком до н.э.

Греция не раз возмущалась, что все скульптуры Парфенона, хранящиеся в Британском музее, являются предметом кражи, не признавая на них право Великобритании . По этим же причинам Афины многие годы пытаются вернуть скульптуры в свое владение. Об этом вновь заявил в интервью премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 28 ноября. Хотя британское правительство ссылается на конфликт в расписаниях, предположительно, именно интервью политика стало причиной сорванной встречи.

Вход в Галерею Парфенона в Британском музее Фото: REUTERS/Louisa

Несмотря на это, 29-го числа на полях саммита министров иностранных дел НАТО стороны обсудили наболевший вопрос. Они согласились, что по данному вопросу существуют разногласия. «Независимо от этого, мы убеждены, что двусторонние отношения между Грецией и Соединенным Королевством должны быть хорошими, и мы будем работать с моим коллегой в этом направлении», — сказал глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.

Почему скульптуры Парфенона находятся в Британском музее

За годы споров между Британией и Грецией было высказано множество мнений. Возвращение артефактов на родину поддерживают различные организации. Так, в Соединенном Королевстве действуют британский комитет по воссоединению мраморных скульптур Парфенона и организация Marbles Reunited, преследующая те же цели. Эти группы пытаются содействовать отправке артефактов обратно в Грецию, в том числе доказывая, что они были приобретены незаконно.

Лондон категорически не согласен с такой позицией. По данным, опубликованным на сайте Британского музея, все экспонаты из Парфенона являются законным приобретением . Там говорится, что бывший британский посол в Османской империи лорд Элгин в начале XIX века получил у правивших на территории Афин турков разрешение (фирман) делать рисунки и замеры, а также снимать экспонаты. В период с 1801 по 1805 год он под наблюдением властей снял около половины сохранившихся скульптур и вывез их в Британию. В 1816 году парламентский отборочный комитет изучил действия лорда Элгина и заключил, что всё было совершено законно. После этого коллекцию приобрел Британский музей, она также носит название «Мраморы Элгина».

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Сейчас на Британский музей распространяется закон от 1963 года, согласно которому попечители могут продавать или передавать предметы только в нескольких случаях. Например, если предмет изготовлен после 1850 года, является дубликатом или непригоден для хранения в музее.

Кому принадлежат скульптуры Парфенона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга для СМИ отметила, что всё, что было вывезено из Греции британскими военными или дипломатами, — воровство. «Это колониальная традиция. Они всю жизнь, много столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности. Их музей — это по большому счету хранилище наворованного в колониях», — прокомментировала Захарова. Она также отметила, что «это вопрос двусторонних отношений государств. Они являются суверенными. Они решат свои вопросы самостоятельно».

Ситуация с «Мраморами Элгина» обострилась, когда в августе этого года стало известно, что из Британского музея было украдено множество артефактов, в основном греческих и римских. Их пропажа насторожила и привела к тому, что многие стали сомневаться, сможет ли музей обеспечить безопасность для столь древних и бесценных артефактов. Количество украденных предметов, по данным музея, составило около 2 тыс. на сумму в миллионы фунтов стерлингов. В связи с этим министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что аргумент Британского музея о сохранности экспонатов утратил свою достоверность в свете пропаж.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Любые скандалы влекут за собой волну обсуждений, в том числе и вокруг парфенонских экспонатов, однако вероятность того, что это приблизит Грецию к получению своих артефактов, всё так же мала, как и раньше, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

— Великобритания позиционирует эту историю не как кражу, а как спасение исторических ценностей, которые могли быть разрушены турками, — говорит эксперт.

По словам главного научного сотрудника отдела истории материальной культуры и древнего искусства Государственного музея Востока Владимира Эрлиха, вероятность отправки «Мраморов Элгина» в Грецию маловероятна.

— В случае если все-таки возникнет такой прецедент, придется возвращать древности и других стран, хранящиеся в музеях всего мира, — отмечает Эрлих. — Кроме того, у всех артефактов есть свой провенанс, музейный номер и другие данные, изменение которых нежелательно с научной точки зрения.

Алексей Вязовский добавляет, что для успеха Греции в данном вопросе нужно объединяться с другими странами.

Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki/File Photo/File Photo

Государств, чьи древние артефакты хранятся в музеях по всему миру, в том числе в Британском, большое количество. В их список входят Египет, Турция, Бенин, Индия и другие. Среди стран, не получивших свои артефакты от Британского музея, также есть Нигерия. Лондон так и не отдал бенинскую бронзу — скульптуры, украденные в конце XIX века в результате нападения британских войск на дворец правителя Бенинского царства. Хотя между двумя странами и ведутся переговоры, к соглашению они так и не пришли. Аналогичная ситуация с Египтом и его попытками вернуть Розеттский камень, являющийся одним из самых известных артефактов в музее. Каир не раз поднимал этот вопрос, однако всякий раз получал от Британии отказ. Более того, в 2013 году музей отказался временно предоставить камень египетской стороне в честь открытия Большого Египетского музея.

Ситуации с принадлежностью того или иного артефакта одной или другой стране постоянно озвучиваются в СМИ. Последним крупным событием была передача Украине 27 ноября скифского золота — коллекции из 2 тыс. золотых предметов, найденных в скифских курганах в Крыму и отправленных на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах в 2014 году. Это событие вызвало много комментариев с российской стороны. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, сокровища «принадлежат Крыму и должны быть там». Мария Захарова в ходе брифинга указала, что передача золота киевским властям является нелегитимной и «бессовестной с точки зрения общечеловеческой морали».

Должна ли Великобритания вернуть мрамор Элгина

С момента обретения Грецией независимости от Османской империи в 1829 году было совершено много попыток вернуть свое архитектурное наследие обратно домой. Первое официальное коммюнике было отправлено Великобритании еще в 1835 году, однако оно осталось без ответа . В 1982 году Греция пошла еще дальше, когда министр культуры Мелина Меркури выступила на Всемирной конференции ЮНЕСКО по политике в области культуры (Мондиакульт) в Мексике. Несмотря на поддержку всемирной организации, Великобритания отклонила просьбу Греции вернуть артефакты.

Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

За время споров между Грецией и Великобританией было проведено множество встреч, однако они так и не завершились успехом. Отмечается, что Британский музей поднимал вопрос о временной передаче экспонатов Греции, как это периодически делается с различными реликвиями. Например, в 2014 году была передана одна из скульптур Парфенона Эрмитажу в честь празднования его 250-летия. Передача осуществляется на время и требует внесения определенных средств. Греция же не принимает такие условия и не направляет Британскому музею никакие предложения об оплате.