Захарова назвала «русофобской идеей» отказ Болгарии в перелете делегации МИД РФ

Отказ Болгарии в перелете над границей представителям МИД РФ является трактовкой собственных русофобских идей и идеологий властей страны. Об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Известий» Антоном Золотницким.

«Это абсолютная глупость, мне кажется, какое-то неумное трактование, даже не знаю, не норм международного права, а собственных русофобских идей, идеологий. Зачем это делается, совершенно непонятно», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, данный шаг не является отражением того, о чем чувствуют, переживают и заботятся граждане Болгарии и болгарский народ, который хочет развивать отношения с Россией, поскольку власти страны и какие-то определенные круги болгарского истеблишмента находятся под влиянием конкретной установки, полученной, возможно, напрямую от США, и проводят данную «натовскую идеологию».

Ранее в этот день Захарова заявила, что запрет Софией полета российского борта, в котором она находилась, — не что иное, как «злобная глупость русофобов» в руководстве страны. Речь идет о рейсе, которым делегация МИД РФ во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым летела в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 30 ноября и 1 декабря. Предполагалось, что Болгария даст разрешение на пролет российского борта над своей территорией.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция болгарских властей, запретивших пролет самолета с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой над территорией страны, абсурдна и вряд ли может быть чем-то объяснена.

Самолет главы МИД России приземлился в Скопье в среду в 22:59 по местному времени (00:59 мск 30 ноября). Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.