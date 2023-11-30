Реклама
Прямой эфир
Общество
В рамках саммита BRICS+ Fashion состоялся показ брендов Турции, Китая и РФ
Экономика
Чиханчин доложил Путину о пресечении попытки вывода «в тень» 320 млрд рублей
Мир
Forbes указал на выводящую из строя танк Abrams уязвимость
Новости компаний
«Тинькофф Касса» подключила SberPay
Общество
Эпидмероприятия провели после прилета в РФ заболевшего пассажира из Шри-Ланки
Мир
Польский генерал указал на нулевые шансы Киева вернуть утраченные территории
Мир
Захарова назвала «русофобской идеей» отказ Болгарии в перелете делегации МИД РФ
Мир
Токаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Общество
В Домодедово у пассажира из ОАЭ обнаружили драгоценности на 5,5 млн рублей
Экономика
Действие «Дальневосточной ипотеки» распространили на арктическую зону РФ
Мир
Песков заявил о провокационном характере сотрудничества НАТО и Украины
Политика
В Кремле сочли абсурдом запрет Болгарией пролета самолета с Захаровой
Мир
Посол Израиля в РФ назвал условия для диалога по урегулированию конфликта
Мир
WP сообщила о планах республиканцев проголосовать по импичменту Байдену

Захарова назвала «русофобской идеей» отказ Болгарии в перелете делегации МИД РФ

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ Болгарии в перелете над границей представителям МИД РФ является трактовкой собственных русофобских идей и идеологий властей страны. Об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Известий» Антоном Золотницким.

«Это абсолютная глупость, мне кажется, какое-то неумное трактование, даже не знаю, не норм международного права, а собственных русофобских идей, идеологий. Зачем это делается, совершенно непонятно», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, данный шаг не является отражением того, о чем чувствуют, переживают и заботятся граждане Болгарии и болгарский народ, который хочет развивать отношения с Россией, поскольку власти страны и какие-то определенные круги болгарского истеблишмента находятся под влиянием конкретной установки, полученной, возможно, напрямую от США, и проводят данную «натовскую идеологию».

Тающая безопасность: что нужно знать об ОБСЕ
России в третий раз отказывают в визах для посещения конференций ОБСЕ

Ранее в этот день Захарова заявила, что запрет Софией полета российского борта, в котором она находилась, — не что иное, как «злобная глупость русофобов» в руководстве страны. Речь идет о рейсе, которым делегация МИД РФ во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым летела в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 30 ноября и 1 декабря. Предполагалось, что Болгария даст разрешение на пролет российского борта над своей территорией.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция болгарских властей, запретивших пролет самолета с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой над территорией страны, абсурдна и вряд ли может быть чем-то объяснена.

Самолет главы МИД России приземлился в Скопье в среду в 22:59 по местному времени (00:59 мск 30 ноября). Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023