Российским компаниям предложили новый способ авторизации клиентов

«Тинькофф» запустил для предпринимателей новое решение по авторизации пользователей на базе технологий Tinkoff ID. Теперь партнер может интегрировать кнопку входа, сохраняя свой бренд и дизайн. Об этом стало известно на конференции Tinkoff eCommerce 2023.

Сервис позволяет компаниям настроить бесшовный вход пользователей на сайт или в мобильное приложение с помощью номера телефона. Технология обеспечивает защиту от мошеннических действий — доступ на сайт и в мобильное приложение получают только проверенные пользователи.

По данным «Тинькофф», из-за неудобного входа на сайт бизнес может терять до 17% клиентов. При этом авторизация по номеру телефона является самым популярным способом — его предпочитают более 80% пользователей.

Руководитель Tinkoff ID Виталий Бриедис отметил, что компания развивает «самый безопасный и востребованный на сегодняшний день способ авторизации». По его словам, технологии «Тинькофф» помогут партнерам «под капотом» отличить «злоупотребителей от хороших клиентов и улучшить клиентский путь».

Изначально Tinkoff ID развивался как сервис идентификации внутри экосистемы. Сегодня с его помощью совершается более 1,2 млрд внутренних и партнерских авторизаций в месяц.