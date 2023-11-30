Реклама
Прямой эфир
Общество
В рамках саммита BRICS+ Fashion состоялся показ брендов Турции, Китая и РФ
Экономика
Чиханчин доложил Путину о пресечении попытки вывода «в тень» 320 млрд рублей
Мир
Forbes указал на выводящую из строя танк Abrams уязвимость
Новости компаний
«Тинькофф Касса» подключила SberPay
Общество
Эпидмероприятия провели после прилета в РФ заболевшего пассажира из Шри-Ланки
Мир
Польский генерал указал на нулевые шансы Киева вернуть утраченные территории
Мир
Захарова назвала «русофобской идеей» отказ Болгарии в перелете делегации МИД РФ
Мир
Токаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Общество
В Домодедово у пассажира из ОАЭ обнаружили драгоценности на 5,5 млн рублей
Экономика
Действие «Дальневосточной ипотеки» распространили на арктическую зону РФ
Мир
Песков заявил о провокационном характере сотрудничества НАТО и Украины
Политика
В Кремле сочли абсурдом запрет Болгарией пролета самолета с Захаровой
Мир
Посол Израиля в РФ назвал условия для диалога по урегулированию конфликта
Мир
WP сообщила о планах республиканцев проголосовать по импичменту Байдену

Глава СПБ Биржи заверил в отсутствии планов проводить ликвидацию или банкротство

Сердюков: СПБ Биржа не намерена проводить ликвидацию или процесс банкротства
0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ПАО «СПБ Биржа» не намерено проводить ликвидацию или процесс банкротства, будет развиваться и проводить торги в российских рублях. Об этом 30 ноября сообщил гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков.

«Ни ликвидация, ни банкротство не входят в планы СПБ Биржи. СПБ Биржа будет развиваться и планирует проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать в начале следующего года», — сказал он. Видео опубликовано в Telegram-канале торговой площадки.

Сердюков отметил, что биржа запросила копии сфальсифицированных документов и готовит заявление в правоохранительные органы для расследования инцидента, произошедшего ранее.

Он добавил, что торговая площадка рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов и намерена вернуть их в полном объеме.

Жесткий иск: почему суд может вернуть заявление о банкротстве СПБ Биржи
На новостях о несостоятельности акции площадки рухнули на 35%, но в ее пресс-службе опровергли обращение в органы юстиции

Ранее, 27 ноября, СМИ обратили внимание на то, что в базе арбитражных дел появилась информация о банкротстве СПБ Биржи. В пресс-службе торговой площадки сообщили «Известиям», что она не подавала соответствующие документы.

В настоящее время из карточки дела следует, что Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление, вернул его в связи с тем, что «заявителем не соблюден досудебный порядок».

2 ноября США расширили санкционный список, связанный с РФ. Новые ограничения направлены также против нескольких крупных российских банков и компаний, в том числе против СПБ Биржи.

7 ноября заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что введение санкций США против этой торговой площадки демонстрирует опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги. В тот же день стало известно, что главой СПБ Биржи вместо Романа Горюнова стал первый заместитель Евгений Сердюков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023