Глава СПБ Биржи заверил в отсутствии планов проводить ликвидацию или банкротство

ПАО «СПБ Биржа» не намерено проводить ликвидацию или процесс банкротства, будет развиваться и проводить торги в российских рублях. Об этом 30 ноября сообщил гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков.

«Ни ликвидация, ни банкротство не входят в планы СПБ Биржи. СПБ Биржа будет развиваться и планирует проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать в начале следующего года», — сказал он. Видео опубликовано в Telegram-канале торговой площадки.

Сердюков отметил, что биржа запросила копии сфальсифицированных документов и готовит заявление в правоохранительные органы для расследования инцидента, произошедшего ранее.

Он добавил, что торговая площадка рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов и намерена вернуть их в полном объеме.

Ранее, 27 ноября, СМИ обратили внимание на то, что в базе арбитражных дел появилась информация о банкротстве СПБ Биржи. В пресс-службе торговой площадки сообщили «Известиям», что она не подавала соответствующие документы.

В настоящее время из карточки дела следует, что Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление, вернул его в связи с тем, что «заявителем не соблюден досудебный порядок».

2 ноября США расширили санкционный список, связанный с РФ. Новые ограничения направлены также против нескольких крупных российских банков и компаний, в том числе против СПБ Биржи.

7 ноября заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что введение санкций США против этой торговой площадки демонстрирует опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги. В тот же день стало известно, что главой СПБ Биржи вместо Романа Горюнова стал первый заместитель Евгений Сердюков.