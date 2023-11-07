Главой СПБ Биржи станет Евгений Сердюков

Главой СПБ Биржи, попавшей под санкции США, вместо Романа Горюнова станет первый заместитель Евгений Сердюков. Об этом сообщает пресс-служба биржи во вторник, 7 ноября.

«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам», — сказано в сообщении.

Пресс-служба также приводит слова Сердюкова о том, что у команды биржи есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке.

«После решения первоочередной задачи СПБ Биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке», — добавил Сердюков.

2 ноября Соединенные Штаты расширили санкционный список, связанный с РФ. Новые санкции направлены также против нескольких крупных российских банков и компаний. Так, СПБ Биржа попала в санкционный список — SDN-лист, опубликованный на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Торговая площадка предупредила о том, что введенные санкции не затронут активы клиентов.

7 ноября заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что введение санкций США против СПБ Биржи демонстрирует опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.