Глава «Роскосмоса» рассказал о планах сотрудничать с частными компаниями

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью ТАСС, опубликованном 30 ноября, заявил, что госкорпорация планирует тесно сотрудничать с частными российскими космическими компаниями.

«Основная программа для нас — это «Сфера» (проект российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы. — Ред.), но мы будем еще и работать в тесном контакте с нашими частными компаниями, которые тоже имеют планы по созданию своих группировок», — рассказал Борисов.

Он объяснил, что на данный момент спрос на космические услуги превышает средний рост мирового ВВП, поэтому сектор так востребован. По его словам, развитие экономики напрямую связано с услугами связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, которые может предоставить космическая деятельность.

«Раз есть спрос — рождается и предложение. Предложение реализуется путем создания многоспутниковых группировок, которые и создают эти космические услуги. Вот объективные реалии, с которыми мы сегодня живем. И, конечно, Россия не может стоять в стороне от этой устойчивой мировой тенденции», — заключил Борисов.

Ранее, 30 июня, президент России Владимир Путин и глава «Роскосмоса» обсудили вопрос о расширении возможностей частных компаний для работы в космосе. Тогда президент отметил, что привлечение негосударственных компаний и предприятий поможет развитию низкоорбитальной группировки спутников.

12 апреля Путин заявлял о наличии собственных уникальных решений для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Он подчеркнул, что Россия последовательно наращивает свой потенциал. Об этом говорит тот факт, что в новейшей истории уже было проведено 100 безаварийных пусков подряд, указал глава государства. Тогда же российский лидер отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей.