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Бойцы «Барс-12» одним выстрелом уничтожили украинский опорный пункт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы подразделения «Барс-12» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лисичанска буквально с одного выстрела. Об этом сообщает 30 ноября с места событий военный корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Сначала российские военные обнаружили с использованием беспилотного летательного аппарата позицию украинских боевиков. После получения геоданных за дело взялись бойцы отряда и одним выстрелом разрушили опорный пункт ВСУ.

«Ребята говорят, что с таким ветром попадание было достаточно точным», ― рассказал Левин.

По словам военнослужащего отряда «Барс-12» с позывным Забой, в зоне их ответственности малым сроком жизни также отличается украинская техника, которую российские бойцы уничтожают в кратчайшие сроки.

«Просто она не живет долго. Если [ВСУ. ― Ред.] выкатывают технику, то ее разбивают все, и соседи туда начинают работать. Просто это приоритет! У ребят ажиотаж ― что за наглец выехал. Ошалели выезжать. На [ударили. ― Ред.] ― и всё сгорело!» ― рассказал Забой.

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Ранее, 28 ноября, Минобороны сообщило, что экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины на донецком направлении.

За день до этого корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала, как российских штурмовиков, которые работают по окопам противника в зоне специальной военной операции, прикрывают из ручного противотанкового гранатомета.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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