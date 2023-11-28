Экипажи Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 28 ноября сообщает Минобороны России.

«Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», ― сказано в заявлении российского министерства.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что армейская авиация в зоне спецоперации также используется для сопровождения колонн, уничтожения бронетехники, доставки десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

За день до этого корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала, как российских штурмовиков, которые работают по окопам противника в зоне специальной военной операции, прикрывают из ручного противотанкового гранатомета.

Ранее, 26 ноября, стало известно, что российская группировка войск «Юг» уничтожила скопления живой силы двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке артиллерии и авиации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 290 военнослужащих, также уничтожено три автомобиля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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