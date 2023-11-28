Реклама
Прямой эфир
Армия
В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»
Мир
В Пекине заявили о недопустимости сепаратистской деятельности в Тайване
Общество
Более четверти россиян хотели бы купить себе мотоцикл
Армия
Экипажи Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Мир
Двое сотрудников МККК погибли с начала эскалации конфликта в Газе
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге и гололедице 28 ноября
Армия
ВМФ России получит дизель-электрическую подлодку «Можайск»
Экономика
В ЦБ сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран
Экономика
В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России
Мир
Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв
Мир
Посол КНР заявил о развитии торгово-экономического сотрудничества РФ и Китая
Мир
ЦАХАЛ сообщила о допуске в сектор Газа цистерн с топливом и бытовым газом
Общество
Снегопад вызвал 10-балльные пробки в Санкт-Петербурге
Происшествия
ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью
Сюжет:

Экипажи Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 28 ноября сообщает Минобороны России.

«Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», ― сказано в заявлении российского министерства.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что армейская авиация в зоне спецоперации также используется для сопровождения колонн, уничтожения бронетехники, доставки десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

Присмотрят свысока: вертолеты будут охотиться за морскими дронами
Первые отряды формируют на Черном море, а потом они появятся в составе всех флотов ВМФ России

За день до этого корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала, как российских штурмовиков, которые работают по окопам противника в зоне специальной военной операции, прикрывают из ручного противотанкового гранатомета.

Ранее, 26 ноября, стало известно, что российская группировка войск «Юг» уничтожила скопления живой силы двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке артиллерии и авиации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 290 военнослужащих, также уничтожено три автомобиля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023