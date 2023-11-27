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«Известия» показали кадры работы штурмовиков в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российских штурмовиков, которые работают по окопам противника в зоне специальной военной операции, прикрывают из ручного противотанкового гранатомета. Кадры такой работы в понедельник, 27 ноября, показала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Штурм в реальности предоставляет множество опасностей. Это мины, ловушки, учитывая то, что противник сейчас находится в оборонительной позиции, <…> у него есть время, чтобы подготовиться», — поделился инструктор по тактической подготовке с позывным Хаммер.

Штурмовик с позывным Студент при ответе на вопрос, что помогает во время боевых действий, сказал, что помогает «товарищ, который рядом».

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Ранее, 17 ноября, Министерство обороны РФ рассказало о боевой работе штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения спецоперации на южнодонецком направлении. Применив авиационные средства поражения, российские военные выпустили тепловые ловушки в сторону противника, после чего вернулись на аэродром вылета. Благодаря оперативно выполненным действиям экипажу удалось уничтожить замаскированные укрепленные полевые позиции, а также бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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