Министр Любимова сообщила о продлении нацпроекта «Культура» до 2030 года

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о продлении нацпроекта «Культура» до 2030 года. Об этом она заявила, выступая на правительственном часе в Государственной думе 29 ноября.

«Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта «Культура». Уровень его кассового исполнения, как вы знаете, один из самых высоких. <…> Поэтому уже сегодня мы работаем над его продлением до 2030 года. И здесь мы по-прежнему рассчитываем на сотрудничество и поддержку парламентариев», — приводятся слова Любимовой в краткой сводке ее доклада на сайте Госдумы.

Министр добавила, что ведомство видит высочайшую потребность регионов в модернизации объектов в сфере культуры. По ее словам, каждая строчка нацпроекта, каждый имеющийся лимит вырабатываются полностью.

Реализация национального проекта «Культура» запланирована на период с 2019 по 2024 год. В его структуру входят три федеральных проекта — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Ранее, 9 октября, Любимова рассказала президенту России Владимиру Путину о развитии объектов культуры в новых регионах. Министр объяснила, что в них началась активная работа: постепенное внедрение культурных центров в библиотеках, музеях, домах культуры, перезапуск инфраструктуры, ремонт и мультимедиа.

До этого, 5 июля, Путин поручил Любимовой подтянуть объекты культуры новых территорий России. Глава Министерства культуры заверила, что уже имеется план по восстановлению учреждений в новых регионах России. В этом году планируется реконструировать 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры.