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Любимова рассказала Путину о развитии объектов культуры в новых регионах
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Любимова рассказала Путину о развитии объектов культуры в новых регионах

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, которая рассказала о работе в новых субъектах страны и планах по открытию музейно-выставочных пространств. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Министр объяснила, что началась активная работа в новых регионах: постепенное внедрение культурных центров в библиотеках, музеях, домах культуры, перезапуск инфраструктуры, ремонт и мультимедиа.

«Очень большое количество разных выставочных проектов: от краеведческих музеев до очень важного для нас направления работы вместе с Министерством просвещения — выставочных проектов в школах», — объяснила она.

Любимова добавила, что в федеральных музеях появилось такое новшество, как детские центры.

«Вот сейчас, например, в Геническ Херсонской области приехали молодые ребята из «Фанагории» Краснодарского края: привезли мастер-классы, собрали детей начальных классов. Вот этот первый разговор в игровой форме (через лепку, через рисунок, через доступное и понятное) об истории мировой и отечественной культуры», — обратила свое внимание глава ведомства.

Министр указала, что всё это стало возможным благодаря национальному проекту: именно он дал возможность новым регионам влиться в общую культурную среду.

Любимова также поделилась планами по созданию новых культурных площадок. На данный момент идет активная работа в Рязанской области с командой Павла Малкова по созданию большого музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Также после новогодних праздников планируется реализация такого крупного проекта, как театральный квартал «Бахрушинский музей» в центре Москвы на Павелецкой площади, посвященный истории и достижениям театра, и другие крупные культурные задачи.

Глава ведомства также рассказала про международную сферу, связанную с поддержанием русских театров за рубежом. По данным министра, «150 русских театров в 43 странах мира играют на русском языке русскую классику».

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Ранее, 5 июля, Путин поручил Любимовой «подтянуть» объекты культуры новых территорий России. Глава Министерства культуры заверила, что уже имеется план по восстановлению учреждений в новых регионах России. В этом году планируется реконструировать 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры.

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