Аудитория российских фильмов увеличилась более чем вдвое с 2020-го

Число зрителей, которые смотрят отечественное кино, выросло за три года более чем вдвое: с 42,5 млн в 2020-м до 87 млн человек в 2023 году. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с министром культуры Ольгой Любимовой 9 октября. В новых регионах наладилась ситуация с кинозалами — их число выросло с двух до 51. О том, где за рубежом показывают русскую классику и какие музеи откроются в России к концу года, — в материале «Известий».

Что еще обсуждалось на встрече

В центре внимания на встрече оказалась ситуация в новых субъектах. По данным Ольги Любимовой, там уже действует около 1 тыс. библиотек и домов культуры, почти 160 детских школ искусств и 77 музеев. Кроме того, заработал 51 кинозал, притом что ранее на четыре региона их было всего два. Важными стали и выставочные проекты, которые представлены как в краеведческих музеях, так и в школах.

Около 10 тыс. детей из новых регионов будут ежегодно посещать объекты культурного наследия разных городов РФ. В этом году они увидят Москву, Санкт-Петербург, Тулу и Калугу. На базе музеев ведомство готовится развивать детские центры, куда родители смогут отвести ребенка. Там ему в игровой форме — через лепку или рисунок — будут рассказывать об истории мировой и отечественной культуры.

К концу 2024 года в РФ отремонтируют 72 детских театра. Так, в декабре открывается большой музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, отметила Ольга Любимова. Он будет принимать до 200 тыс. посетителей в год. Вторым крупным объектом министр назвала музейно-театральный квартал «Бахрушинский музей», который находится в самом центре Москвы на Павелецкой площади. Он откроется после новогодних праздников. «Очень большой, яркий проект, по факту наша уникальная коллекция истории театра, начиная с Алексея Михайловича и заканчивая нашими выдающимися деятелями отечественного театра, отечественной сцены», — рассказала она.

В 2020 году на российское кино ходило 42,5 млн зрителей, а в 2023 году — 87 млн, сообщила Ольга Любимова. В настоящий момент показ осуществляется в 5,5 тыс. кинотеатрах РФ. «Посещаемость всё равно больше чем в два раза увеличилась», — констатировал президент.

Минкульт активно поддерживает русские театры за рубежом. По словам Ольги Любимовой, примерно 150 русских театров в 43 странах мира играют нашу классику на языке оригинала. Сейчас преимущественно речь идет о театрах в Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии. В 2024 году при поддержке ведомства русские театры за рубежом планируют поставить 30 спектаклей.