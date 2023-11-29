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В аэропортах Москвы задержали и отменили 25 рейсов

«Яндекс Расписание»: Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за погоды
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за сильного снегопада в среду, 29 ноября, задержали или отменили 25 авиарейсов. Такие данные указаны на сайте «Яндекс Расписания».

По состоянию на 23:30 мск, в аэропорту Внуково задержано 11 рейсов, три отменено. В Домодедово задержали шесть рейсов, отменили один. В Шереметьево задержаны два рейса, отменены два.

Синоптики в этот день прогнозировали в столичном регионе снег и гололедицу.

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Ранее, 27 ноября, пресс-служба компании «Аэрофлот» сообщила, что отменила пять рейсов из Москвы в Санкт-Петербург на эту дату. Решение было принято в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Пулково и отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время, а также в целях обеспечения безопасных перелетов.

Тогда же сообщалось, что по меньшей мере 42 авиарейса задержаны и семь отменены из-за снегопада в трех московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что понедельник, 27 ноября, будет опасным не только в Москве, но и в целом на европейской части России.

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