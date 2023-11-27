«Аэрофлот» отменил на 27 ноября пять рейсов из Москвы в Петербург
Компания «Аэрофлот» 27 ноября отменила пять рейсов из Москвы в Санкт-Петербург на эту дату. Об этом сообщила пресс-служба на своем сайте.
Решение принято в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Пулково и отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время, а также в целях обеспечения безопасных перелетов.
Отмене подверглись рейсы SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027 и SU030/031.
«Пассажиры могут бесплатно переоформить билеты на другие даты или оформить вынужденный возврат по месту приобретения. Авиакомпания будет информировать пассажиров о дальнейшем выполнении рейсов в/из Санкт-Петербурга», — заявили в «Аэрофлоте».
Ранее в этот день сообщалось, что по меньшей мере 42 авиарейса задержаны и семь отменены из-за снегопада в трех московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что понедельник, 27 ноября, будет опасным не только в Москве, но и в целом на европейской части России.
27 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о дальнейшем движении циклона, который принес разрушения на черноморское побережье. По его словам, сильные снегопады пройдут в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Петрозаводске.