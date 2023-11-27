Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы
По меньшей мере 42 авиарейса задержаны и семь отменены из-за снегопада в трех московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом в понедельник, 27 ноября, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».
По данным на 08:30, во Внуково задержаны 12 рейсов и три отменены, в Домодедово 14 авиарейсов задержаны и два отменены. В Шереметьево 16 рейсов задержаны, два отменены.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что понедельник, 27 ноября, будет опасным не только в Москве, но и в целом на европейской части России. Он предупредил, что во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) прогнозируется сильный и мокрый снег, снежные заносы, гололед и ветер до 15–20 м/с, добавляет «Газета.Ru».
Также сообщалось, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%.
Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечается, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.