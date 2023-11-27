Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВСУ заявили об опасениях расширения конфликта с Россией
Мир
В Чехии намерены увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи ВСУ
Происшествия
Один человек погиб из-за непогоды в Крыму
Мир
США сообщили об атаке на свой эсминец в Аравийском море
Происшествия
Без электричества из-за непогоды остались 190 тыс. абонентов Донецка
Общество
Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы
Общество
В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков
Общество
СК возбудил дело после аварии на руднике в Якутии
Общество
Дептранс Москвы сообщил об осложненной ситуации на дороге
Общество
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Происшествия
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибли более 500 морских животных
Происшествия
В Минздраве сообщили о семи пострадавших в Евпатории из-за непогоды
Мир
Началась крупнейшая забастовка профсоюзов в истории Чехии
Общество
Выпавший за ночь в Москве снег осложнил движение автомобилей
Сюжет:

Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 42 авиарейса задержаны и семь отменены из-за снегопада в трех московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом в понедельник, 27 ноября, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

По данным на 08:30, во Внуково задержаны 12 рейсов и три отменены, в Домодедово 14 авиарейсов задержаны и два отменены. В Шереметьево 16 рейсов задержаны, два отменены.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что понедельник, 27 ноября, будет опасным не только в Москве, но и в целом на европейской части России. Он предупредил, что во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) прогнозируется сильный и мокрый снег, снежные заносы, гололед и ветер до 15–20 м/с, добавляет «Газета.Ru».

Теплые выходные: чего ждать от погоды в Москве и других городах в ближайшее время
Столицу накрыл сильный снегопад, на дорогах ожидаются заносы

Также сообщалось, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечается, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023