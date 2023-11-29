Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 29 ноября

Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до –5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 29 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градуса. Ночью ожидается до –5.

В Московской области прогнозируют –7…–2 градуса, ночью температура также будет держаться на отметке –7.

Ожидается юго-восточный с переходом на восточный ветер со скоростью 5–10 м/c. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление повысится до 745 мм ртутного столба.

Ранее, 27 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады температур, а самым холодным днем станет среда. Он пояснил, что по сравнению с понедельником температура в среду, 29 ноября, понизится на 10 градусов и вернется к январским значениям.