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Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 29 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до –5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 29 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градуса. Ночью ожидается до –5.

В Московской области прогнозируют –7…–2 градуса, ночью температура также будет держаться на отметке –7.

Ожидается юго-восточный с переходом на восточный ветер со скоростью 5–10 м/c. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление повысится до 745 мм ртутного столба.

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Ранее, 27 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады температур, а самым холодным днем станет среда. Он пояснил, что по сравнению с понедельником температура в среду, 29 ноября, понизится на 10 градусов и вернется к январским значениям.

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