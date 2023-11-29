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Кабмин попросили пересмотреть выплату компенсаций пострадавшим в ЧС

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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После штрома в Краснодарском крае правительство просят пересмотреть выплату компенсаций пострадавшим в ЧС. Такое письмо в адрес главы кабмина Михаила Мишустина направили депутаты Госдумы.

«Прибрежные города Краснодарского края, Крыма ежегодно подвергаются ударам стихии, последствиям которых негативным образом отражаются на тысячах семей. В ноябре 2023 года на побережье Краснодарского края и Крыма обрушился самый сильный шторм ща всю историю метеорологических наблюдений. Повредились дороги, объекты инфраструктуры, домовладения, имущество граждан. Нанесенный стихией ущерб еще предстоит определить. Но унесенные жизни людей уже не вернуть», — говорится в документе за подписью главы партии «Справедлива Россия — За правду» Сергея Миронова.

В документе он сообщает, что, согласно действующим правилам, граждане при таких ситуациях могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а также оказания финансовой помощи в связи с утратой имущества в сумме 50 тыс. рублей на человека.

«Все вышеназванные размеры пособий и материальной помощи были установлены Правительством РФ от 15.02. 2014 года и с тех пор не перестраивались, и не индексировались даже на уровень инфляции», — говорится в документе.

В связи с этим в Госдуме предлагают пересмотреть действующие нормативы.

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С 26 ноября территории ряда субъектов Южного федерального округа подверглись влиянию опасных метеорологических явлений в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, где известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Краснодарский край также пострадал от стихии, в регионе погибли два человека. Шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. В районе Лоо в Сочи рухнул трехэтажный дом, жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал.

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