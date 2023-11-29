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Эксперт объяснил потерю Украиной танка Leopard 1A5

Военный эксперт Кнутов: танк Leopard 1A5 устарел во всех отношениях
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов прокомментировал в среду, 29 ноября, уничтожение российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО) подаренного Германией Украине танка Leopard 1A5.

«Это старая модель танка Leopard — Leopard 1A5. Этот танк имеет очень слабое бронирование, устаревшую конструкцию, на нем нет динамической защиты, нет защитных экранов. Этот танк особо не предназначен для театра военных действий во время распутицы», — рассказал Кнутов в разговоре с Lenta.Ru.

Он отметил, что сами немцы признают этот танк устаревшим во всех отношениях. Германии нужно было от них избавиться, и танки были направлены на Украину.

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Ранее в этот день обозреватель Дэвид Экс сообщил в своей статье для Forbes, что Вооруженные силы Украины потеряли первый танк Leopard 1A5 из предоставленных Германией. По его словам, танк подвергся артиллерийскому огню со стороны российской армии или пострадал от разрыва мины, сообщает телеканал «360».

Потеря танка Leopard 1A5 случилась слишком быстро, даже если учитывать его уязвимость: толщина брони, по словам обозревателя, составляет не больше 70 мм, пишет ИА «Регнум».

Ранее, 19 ноября, Дэвид Экс объяснил, что немецкие танки Leopard 1A5, переданные ВСУ, перебросили к линии фронта без необходимой защиты. Автор указал, что Leopard 1A5 определенно нуждается в дополнительной броне. Обладая стальной броней толщиной всего 70 мм в самом толстом месте, этот танк может стать самым уязвимым на поле боя.

18 ноября офицер ВСУ Николай Мельник заявил Forbes о разрушенных ожиданиях от реакции Вооруженных сил РФ на танки Leopard. План контрнаступления украинских войск базировался на уверенности, что российская армия будет разбегаться при виде западной бронетехники, однако этого не случилось, рассказал он.

10 ноября Forbes также писал, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, поскольку их успешно разбивает Россия, передает RT.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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