Врач Абакумов назвал симптомы кори

Высокая температура, светобоязнь, боль в горле, кашель и неровные белые пятна на щеках являются первыми симптомами кори. Об этом 29 ноября в интервью изданию «Вести Подмосковья» рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

Он указал, что корь — одно из самых заразных инфекционных заболеваний, которое передается по воздуху и оседает в человеке лихорадкой, поражением дыхательных путей, конъюнктивитом и пятнами. По его словам, остановить распространение кори сложно.

«Больной заражает всех направо и налево в течение 10–12 дней. И прием таблеточек не поможет. Только вакцина», — подчеркнул Абакумов.

Противники вакцинации считают, что человек должен переболеть корью сам, однако для многих пациентов такой подход может закончиться летальным исходом, а другие будут страдать от осложнений, добавил врач.

Перечисляя симптомы кори, он отметил, что сначала температура тела может подняться до 40 градусов, глаза не смогут воспринимать свет, будет болеть горло, и появится кашель. Через пару дней на щеках будут неровные белые пятна, а позже на теле возникнет сыпь, которая пройдет в течение четырех дней, оставив бурые пятна.

Абакумов предупредил, что данное заболевание особенно опасно для детей и беременных женщин. В частности, возможен выкидыш, преждевременные роды или возникновение внутриутробных пороков плода.

«Если вы общались с больным, при этом у вас нет иммунитета, надо срочно ставить прививку в течение 72 часов. Вакцину нельзя ставить при осложнениях на предыдущую зону, злокачественных болезнях, аллергии на компоненты, беременности», — заключил врач.

Ранее, 22 ноября, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия», почему наблюдается рост заболеваемости корью в России. По словам специалиста, рост заболеваемости отмечается из-за ослабевшего коллективного иммунитета. Сейчас появились лица, которые не вакцинировались, и они неустойчивы к вирусам кори, добавил он.