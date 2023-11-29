Реклама
Прямой эфир
Мир
ХАМАС сообщило о гибели трех заложников в результате обстрела со стороны ЦАХАЛ
Мир
Посол Израиля заявил о семи россиянах в плену ХАМАС
Мир
Кулеба заявил о становлении ВСУ де-факто армией НАТО
Общество
Суд заочно арестовал певицу Джамалу по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Глава МИД Латвии назвал Россию единственной внешней угрозой для Европы
Наука и техника
Грузовой корабль «Прогресс МС-23» затоплен в Тихом океане
Мир
Столтенберг указал на значительный запас ракет у России
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за метели
Мир
Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении сына бизнесмена Пумпянского
Общество
Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в возрасте 98 лет
Наука и техника
Ученые установили канал с квантовой защитой между РФ и КНР с помощью спутника
Мир
Генсек НАТО исключил серьезные изменения на поле боя после поставок Киеву F-16
Культура
Автограф Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей
Мир
Блинкен не увидел признаков усталости от поддержки Украины среди стран НАТО

Адвокат убитой в Турции россиянки рассказал о ее ссорах с бывшим мужем

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Убитая в турецком Бодруме модель Ирина Двизова часто ссорилась со своим бывшим мужем, которого подозревают в совершении преступления. Об этом 29 ноября рассказал «Известиям» ее бывший адвокат Оганес Геворкян.

«Это послужило причиной того, что Ирина Юрьевна переехала жить в Москву. После того, как она мужественно отстояла на протяжении двух лет все эти судебные тяжбы, она приняла решение переехать жить в Турцию. Отъезд был связан лишь с желанием жить там, где постоянно тепло, солнце и хорошая погода», — рассказал он.

Геворкян отметил, что изначально пара жила в Литве, но из-за недопонимания с супругом женщина уехала в Москву, после чего начала бракоразводный процесс и взыскание алиментов на ребенка.

«Рассматривали дело здесь. Мы выиграли все дела до последнего. Скорее всего, человек, не согласившись с такой действительностью, стал угрожать, предупреждать, что он не оставит ее в покое», — предположил адвокат.

Юрист отметил, что бывший муж женщины также подал иск о возврате ребенка из-за якобы незаконного перемещения в Россию, но и это дело было им проиграно. С 2017 года мужчина находился в розыске по линии МВД РФ. Геворкян также рассказал, что однажды Двизова рассказала ему по телефону, как бывший супруг вломился к ней в дом, разбив дверь.

Двойное убийство: россиянка Ирина Двизова с дочерью застрелена в Бодруме
В причастности к трагедии подозревают бывшего мужа модели

Ранее, 28 ноября, турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме нашли мертвыми россиянку и ее дочь. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается бывший муж Андрей К., который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

Позже в этот день были опубликованы кадры, где был запечатлен подозреваемый в убийстве модели и ее дочери. На видео мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина. Дата, когда была сделана запись, неизвестна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023