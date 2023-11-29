Адвокат убитой в Турции россиянки рассказал о ее ссорах с бывшим мужем

Убитая в турецком Бодруме модель Ирина Двизова часто ссорилась со своим бывшим мужем, которого подозревают в совершении преступления. Об этом 29 ноября рассказал «Известиям» ее бывший адвокат Оганес Геворкян.

«Это послужило причиной того, что Ирина Юрьевна переехала жить в Москву. После того, как она мужественно отстояла на протяжении двух лет все эти судебные тяжбы, она приняла решение переехать жить в Турцию. Отъезд был связан лишь с желанием жить там, где постоянно тепло, солнце и хорошая погода», — рассказал он.

Геворкян отметил, что изначально пара жила в Литве, но из-за недопонимания с супругом женщина уехала в Москву, после чего начала бракоразводный процесс и взыскание алиментов на ребенка.

«Рассматривали дело здесь. Мы выиграли все дела до последнего. Скорее всего, человек, не согласившись с такой действительностью, стал угрожать, предупреждать, что он не оставит ее в покое», — предположил адвокат.

Юрист отметил, что бывший муж женщины также подал иск о возврате ребенка из-за якобы незаконного перемещения в Россию, но и это дело было им проиграно. С 2017 года мужчина находился в розыске по линии МВД РФ. Геворкян также рассказал, что однажды Двизова рассказала ему по телефону, как бывший супруг вломился к ней в дом, разбив дверь.

Ранее, 28 ноября, турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме нашли мертвыми россиянку и ее дочь. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается бывший муж Андрей К., который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

Позже в этот день были опубликованы кадры, где был запечатлен подозреваемый в убийстве модели и ее дочери. На видео мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина. Дата, когда была сделана запись, неизвестна.