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Грузовой корабль «Прогресс МС-23» затоплен в Тихом океане

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Фото: «Роскосмос»
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Грузовой корабль «Прогресс МС-23», сошедший с орбиты Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане. Об этом в среду, 29 ноября, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на МКС более полугода, был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился», — говорится в сообщении.

Согласно данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, несгоревшие элементы грузовика упали в несудоходном районе южной части океана.

Об отстыковке корабля в 10:55 по мск сообщалось ранее в этот день. Согласно расчетам, элементы конструкции должны были упасть в 2,3 тыс. км от города Веллингтон в Новой Зеландии.

Корабль «Прогресс МС-23» был запущен с космодрома Байконур 24 мая с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», он должен был доставить на МКС 2,5 т грузов. Отправка на станцию следующего грузовика «Прогресс МС-25» должна состояться 1 декабря.

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До этого, 21 августа, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от Международной космической станции, чтобы освободить место для нового грузового корабля. «Прогресс МС-22» проработал на МКС также больше шести месяцев: он прибыл в феврале и привез на станцию более 2,5 т грузов. Также с его помощью было проведено девять коррекций орбиты. 25 августа к МКС пристыковался грузовой «Прогресс МС-24». Стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем специалистов.

10 ноября сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором. После того как двигатели грузового корабля проработали 316,5 сек. и выдали импульс в 0,5 м/сек., высота орбиты станции была увеличена на 900 м.

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