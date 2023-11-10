«Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Грузовой корабль «Прогресс МС-24» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В корпорации уточнили, что двигатели грузового корабля были включены в 18:07 мск и проработали 316,5 сек., выдав импульс величиной 0,5 м/сек.

«В результате, по предварительным данным, высота орбиты МКС увеличена на 900 м», — говорится в сообщении.

После маневра минимальная высота орбиты составит 419,1 км, а максимальная — 436,1 км, добавили в «Роскосмосе».

Ранее, 19 октября, в «Роскосмосе» сообщили, что «Прогресс МС-24» скорректировал орбиту МКС, чтобы подготовить станцию к стыковке с «Прогрессом МС-25». После маневра средняя высота орбиты Международной космической станции увеличилась на 2,8 км и составила 418,23 км над поверхностью Земли. Сам же старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-25» намечен на декабрь 2023 года, уточнили тогда в ГК.

Ранее, в августе, транспортный «Прогресс МС-24» пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем специалистов.