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Грузовой корабль «Прогресс МС-23» отстыковался от МКС

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Фото: Роскосмос
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Грузовой корабль «Прогресс МС-23» отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане. Трансляция ведется 29 ноября на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Отстыковка произошла в 10:55 (мск). Согласно расчетам, через несколько часов несгораемые элементы конструкции корабля должны упасть в несудоходном районе Тихого океана, в 2,3 тыс. км от города Веллингтон в Новой Зеландии. Корабль проработал на станции более полугода.

Корабль «Прогресс МС-23» был запущен с космодрома Байконур 24 мая с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» и доставил на МКС 2,5 т грузов. Отправка на станцию следующего грузового «Прогресс МС-25» должна состояться 1 декабря.

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До этого, 21 августа транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от Международной космической станции, чтобы освободить место для нового грузового корабля. «Прогресс МС-22» проработал на МКС также больше шести месяцев — он прибыл в феврале и привез на станцию более 2,5 т грузов. Также с его помощью было проведено девять коррекций орбиты. 25 августа к МКС пристыковался грузовой «Прогресс МС-24». Стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем специалистов

10 ноября сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором. После того, как двигатели грузового корабля проработали 316,5 сек. и выдали импульс в 0,5 м/сек., высота орбиты станции была увеличена на 900 м.

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