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«Моторинвест» объявил старт приема заказов на премиальный внедорожник M-Hero

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Фото: пресс-служба «Моторинвеста»
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Компания «Моторинвест» 29 ноября объявила старт приема заказов на премиальный и высокотехнологичный внедорожник M-Hero в России, а также поделилась его характеристиками.

Как уточняется, новый китайский внедорожник будет предлагаться в комплектации с тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л.с. и двигателем внутреннего сгорания, выполняющим роль генератора. Разгон до 100 км/ч у машины будет занимать всего 6 секунд.

Он также будет оснащен двухступенчатой трансмиссией с тремя блокировками дифференциалов и адаптивной пневмоподвеской, позволяющей изменять дорожный просвет в диапазоне до 150 мм. Помимо этого, во внедорожнике реализована технология подруливающей задней оси, что позволяет увеличить максимальный угол поворота задних колес до 10,6 градуса.

Литиевая батарея новинки имеет емкость 65 кВтч и без дополнительной зарядки позволит водителю преодолевать расстояние в 175 км на электротяге. Суммарный запас хода составит 750 км. Термозащита автомобиля позволит эксплуатировать его при температурах от –30 до +55 градусов.

Внедорожник оснащен камерами кругового обзора, функцией контроля тяги и замедления при резких поворотах. Кроме того, в нем присутствуют ассистенты экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль с интеллектуальной системой ограничения скорости.

О более подробных характеристиках будет объявлено ближе к официальному старту продаж.

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