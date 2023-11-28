Компания BAIC объявила о старте продаж кроссовера X7 в России

В дилерских центрах России стартовали продажи кроссовера BAIC X7. Об этом 28 ноября говорится в пресс-релизе автопроизводителя, который есть в распоряжении «Известий».

«Отгрузка новинки в дилерские центры BAIC стартует сегодня с центрального склада в Москве», — сообщает компания.

Отмечается, что в ближайшее время кроссовер BAIC X7 поступит во все дилерские центры бренда.

На российском рынке автомобиль представлен в единственной комплектации Comfort. Такой автомобиль стоит 3,1 млн рублей. Машина оснащена полностью светодиодной оптикой. В салоне установлены кожаные сиденья, цифровая приборная панель, 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Автомобиль оборудован задними датчиками парковки и системой камер кругового обзора. У новой модели есть панорамная крыша с электроприводом и функцией защиты от защемления, подогрев руля и боковых зеркал и двухзонный климат-контроль.

Кроссовер оснащен системами активной безопасности, например, AutoHold, системой помощи при подъеме (HHC), системой помощи при спуске (HDC), системой контроля слепых зон (BSD) и системой контроля полосы движения (LDW). У машины 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 180 л.с.

Инженеры и дизайнеры продумали организацию пространства автомобиля. Кузов автомобиля стал одним из самых широких в своем классе, это позволило оборудовать в автомобиле просторный второй ряд. В салоне автомобиля кресла можно регулировать по наклону. Благодаря отсутствию под ногами центрального тоннеля пассажиры могут расположиться на креслах с максимальным комфортом, а для удобства водителя предусмотрена регулировка рулевого колеса по вылету и наклону, а также электрорегулировка сиденья по шести направлениям.

Кроме того, у кроссовера есть вместительный багажник объемом 470 л, а сиденья второго ряда складываются в ровный пол, благодаря чему удобно перевозить крупногабаритный багаж.

Ранее, 22 августа, стало известно, что BAIC планирует вывести на российский рынок два новых кроссовера: X55 и X7 — на российский рынок поступит эта рестайлинговая версия кроссовера X75, который под таким названием продается на внутреннем рынке Китая.

Официально продажи автомобиля этой марки стартовали на российском рынке 5 июля. На рынке были представлены две модели компании, выпущенные на калининградском заводе «Автотор», — седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC Х35.