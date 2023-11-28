Реклама
Прямой эфир
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми
Мир
Финляндия до 13 декабря закрыла все пункты пересечения на границе с РФ для ищущих убежище
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о трех взрывах вблизи войск на севере сектора Газа
Мир
Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов
Общество
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России
Мир
Политолог назвал готовые отказаться от поддержки Украины страны
Культура
Путин указал на необходимость прорыва в культурной сфере России
Мир
Непогода привела к прекращению транзита через Дарданеллы в Турции
Политика
Путин заявил о понятии «русский» как об ответственности за сбережение РФ
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска
Мир
ХАМАС сообщило о возможном продлении перемирия в Газе в ближайшие часы
Мир
Путин заявил о сражении России в СВО за свободу всего мира
Мир
В МИД РФ выступили за продление перемирия в секторе Газа и прекращение войны

Компания BAIC объявила о старте продаж кроссовера X7 в России

0
Фото: BAIC
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В дилерских центрах России стартовали продажи кроссовера BAIC X7. Об этом 28 ноября говорится в пресс-релизе автопроизводителя, который есть в распоряжении «Известий».

«Отгрузка новинки в дилерские центры BAIC стартует сегодня с центрального склада в Москве», — сообщает компания.

Отмечается, что в ближайшее время кроссовер BAIC X7 поступит во все дилерские центры бренда.

На российском рынке автомобиль представлен в единственной комплектации Comfort. Такой автомобиль стоит 3,1 млн рублей. Машина оснащена полностью светодиодной оптикой. В салоне установлены кожаные сиденья, цифровая приборная панель, 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Автомобиль оборудован задними датчиками парковки и системой камер кругового обзора. У новой модели есть панорамная крыша с электроприводом и функцией защиты от защемления, подогрев руля и боковых зеркал и двухзонный климат-контроль.

Кроссовер оснащен системами активной безопасности, например, AutoHold, системой помощи при подъеме (HHC), системой помощи при спуске (HDC), системой контроля слепых зон (BSD) и системой контроля полосы движения (LDW). У машины 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 180 л.с.

Инженеры и дизайнеры продумали организацию пространства автомобиля. Кузов автомобиля стал одним из самых широких в своем классе, это позволило оборудовать в автомобиле просторный второй ряд. В салоне автомобиля кресла можно регулировать по наклону. Благодаря отсутствию под ногами центрального тоннеля пассажиры могут расположиться на креслах с максимальным комфортом, а для удобства водителя предусмотрена регулировка рулевого колеса по вылету и наклону, а также электрорегулировка сиденья по шести направлениям.

Кроме того, у кроссовера есть вместительный багажник объемом 470 л, а сиденья второго ряда складываются в ровный пол, благодаря чему удобно перевозить крупногабаритный багаж.

Долгий путь: китайские автомобили преподносят владельцам сюрпризы
Насколько подходят машины из КНР для российских условий

Ранее, 22 августа, стало известно, что BAIC планирует вывести на российский рынок два новых кроссовера: X55 и X7 — на российский рынок поступит эта рестайлинговая версия кроссовера X75, который под таким названием продается на внутреннем рынке Китая.

Официально продажи автомобиля этой марки стартовали на российском рынке 5 июля. На рынке были представлены две модели компании, выпущенные на калининградском заводе «Автотор», — седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC Х35.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023