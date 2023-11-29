В Кремле заявили о потере конкурентоспособности ЕС без российского газа
Европа может без российского газа, однако она теряет конкурентоспособность, потому что тогда ей придется покупать СПГ дороже, заявил журналистам 29 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«По-прежнему наши товары пользуются популярностью и покупаются, в том числе и в европейских странах», — отметил он.
По его словам, для Европы покупка СПГ у других стран может повлечь за собой серьезные последствия.
Ранее, 25 ноября, в Чехии возобновили закупки российского природного газа, после того как в апреле страна полностью отказалась от поставок из РФ.
До этого, 18 ноября, издание The Telegraph написало, что страны Евросоюза закупили у РФ СПГ на €6,1 млрд в 2023 году. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил «Известиям», что СПГ из России давал возможность обеспечивать эффективность экономики ЕС.
При этом, 4 ноября, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия в 2023 году произведет приблизительно 30 млн т СПГ. По его словам, к 2030 году планируется выйти на уровень производства СПГ порядка 100 млн т. Он тогда также подчеркнул, что перед страной стоит задача занять долю в 20% в мировом производстве.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.