Европа может без российского газа, однако она теряет конкурентоспособность, потому что тогда ей придется покупать СПГ дороже, заявил журналистам 29 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По-прежнему наши товары пользуются популярностью и покупаются, в том числе и в европейских странах», — отметил он.

По его словам, для Европы покупка СПГ у других стран может повлечь за собой серьезные последствия.

Ранее, 25 ноября, в Чехии возобновили закупки российского природного газа, после того как в апреле страна полностью отказалась от поставок из РФ.

До этого, 18 ноября, издание The Telegraph написало, что страны Евросоюза закупили у РФ СПГ на €6,1 млрд в 2023 году. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил «Известиям», что СПГ из России давал возможность обеспечивать эффективность экономики ЕС.

При этом, 4 ноября, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия в 2023 году произведет приблизительно 30 млн т СПГ. По его словам, к 2030 году планируется выйти на уровень производства СПГ порядка 100 млн т. Он тогда также подчеркнул, что перед страной стоит задача занять долю в 20% в мировом производстве.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.