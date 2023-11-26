Реклама
Прямой эфир
Мир
Израильские СМИ сообщили о получении Тель-Авивом нового списка заключенных
Мир
Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
Армия
Опубликованы кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Армия
Военный эксперт допустил уничтожение авиабаз ВСУ ракетами «Кинжал» и «Искандер»
Мир
Мэр Львова призвал Польшу прекратить блокаду границы
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Черкассах
Армия
Группировка «Юг» ВС РФ уничтожила до 290 военных ВСУ на донецком направлении
Мир
В ООН заявили о доставке наибольшего объема помощи на север Газы
Мир
Британский военный указал на опустошение запасов оружия Запада
Общество
Аэропорт Домодедово вводил ограничения полетов для обеспечения безопасности
Мир
В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа
Армия
Кадеты побывали на экскурсии по космодрому Плесецк
Мир
На Украине могут дать новые полномочия сотрудникам военкоматов
Общество
Уголовное дело возбудили после гибели ребенка на занятиях в бассейне на Урале

В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа

Министр Сикела: фирмы Чехии возобновили закупки природного газа из РФ с октября
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чехии возобновили закупки российского природного газа после того, как в апреле страна полностью отказалась от поставок из РФ. Об этом 25 ноября сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сикела при этом отметил, что страна уже сделала запасы на зиму, поэтому в закупках не нуждается.

«Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые компании начали поставлять нам газ из России», — заключил он.

Глава Минпромторга напомнил, что экспорт газа из РФ в Евросоюз не попадает под санкции из-за того, что некоторые страны до сих пор не могут без него обойтись.

Он подчеркнул, что, несмотря на информацию о возобновлении закупок, доля российского газа в общем объеме поставок в Чехию в конце октября, составляет 1,2%.

Сикела заверил, что страна полностью независима от газа из России.

Ориентация — Запад: Чехия собралась пересмотреть отношения с Россией
Чего Москве и Пекину ждать от новых властей в Праге

Ранее, 24 ноября, Словакия и Чехия выступили за продление исключений из санкций нефтепродуктов РФ. Для Чехии же это выгодно тем, что благодаря этому исключению цены на эти продукты словацкого комбината останутся на рыночном уровне и не претерпят существенного роста, добавил словацкий премьер.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023