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Словакия и Чехия выступили за продление исключений из санкций нефтепродуктов РФ

Фицо: Словакия и Чехия хотят продлить исключения из санкций нефтепродуктов РФ
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Руководство Словакии и Чехии «в определенной степени» согласно с необходимостью продлить в их странах еще на год исключение из санкций использования нефтепродуктов из России. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в пятницу, 24 ноября, на пресс-конференции по итогам встречи со своим чешским коллегой Петром Фиалой.

«В определенной степени дошло до соглашения о том, <…> чтобы было предоставлено исключение [из санкций ЕС] на один год использования продуктов из российской нефти. Верю, что это поможет Чехии и Словакии», — заявил журналистам Фицо, выступление которого опубликовано порталом Správy – Pravda.

По мнению политика продление исключений поможет Словакии продолжить производство необходимой продукции из российской нефти, в том числе на братиславском нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft.

Для Чехии же это выгодно тем, что благодаря этому исключению цены на эти продукты словацкого комбината останутся на рыночном уровне и не претерпят существенного роста, добавил словацкий премьер.

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Ранее, 18 ноября, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава выступит против включения ядерного топлива для атомных электростанций (АЭС) в 12-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Он указал на то, что включение ядерного топлива в список ограничений против РФ негативно скажется на самой Словакии. Поэтому, по словам министра, это является красной чертой для крупнейшей из входящих в правительственную коалицию партий — «Направление — социальная демократия».

14 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, говоря о новом пакете антироссийских рестрикций, подчеркнул, что Венгрия ясно дала понять Евросоюзу, что ядерная энергетика не может каким-либо образом ограничиваться, и добавил, что страна никогда не согласится на введение таких ограничений.

В начале ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России. Она сообщила, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. В Европарламенте не исключили, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

Предыдущий, 11-й пакет антироссийских санкций был утвержден в июне. Тогда были введены ограничительные меры против 87 компаний и запрет на поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

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