Эксперт оценил закупки Евросоюзом российского СПГ

Страны Евросоюза (ЕС) закупили у России сжиженный природный газ (СПГ) на €6,1 млрд в 2023 году, сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на данные Евростата. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил «Известиям» 13 ноября, что ЕС сложно отказаться от российского СПГ.

«Европейский союз понес довольно сильные экономические потери из-за экономического конфликта с Россией и в целом из-за противостояния с Россией. Российский газ давал возможность обеспечивать эффективность экономики Европейского союза. И российская нефть, российские нефтепродукты, российский уголь — это всё было частью уравнения», — отметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что в результате ЕС резко сократил свое промышленное производство энергоемкой продукции: химической, металлургической. По его словам, это было одним из способов решения проблемы. Вторая часть решения проблемы — это многочисленные субсидии, которые европейские экономики могут себе позволить исходя из накопленных ранее резервов, добавил Митрахович.

«Что касается СПГ, — это тоже элемент решения проблемы. Европейский союз увеличивает импорт СПГ. И вот здесь позволить себе еще отказаться от российского СПГ, увеличив стоимость СПГ других поставщиков, ЕС довольно сложно. Особенно конкретным странам, [например] Испании, которая много покупает СПГ. Есть покупки в Бельгии, где этот СПГ после регазификации превращается в обычный газ и доходит в том числе до Германии. Плюс есть поставки российского СПГ в Финляндию, есть поставки среднетоннажного СПГ в Грецию и еще ряд стран. Так что от него отказаться будет сложнее Европейскому союзу, без того чтобы прямо сейчас не спровоцировать дополнительный экономический кризис», — уточнил эксперт.

Он не исключил, что отказ от российского СПГ возможен, в случае если политическая линия ЕС на дальнейшее давление на Россию будет продолжаться, однако это потребует времени.

Ранее, 4 ноября, вице-премьер Александр Новак в рамках выставки-форума «Россия» заявил, что Россия в 2023 году произведет приблизительно 30 млн т СПГ. По его словам, к 2030 году планируется выйти на уровень производства СПГ порядка 100 млн т. Новак подчеркнул, что стоит задача занять долю в 20% в мировом производстве. При этом сегодняшняя доля РФ составляет около 8%.