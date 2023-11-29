Захарова прокомментировала заявление Зеленского о поставке Киеву кораблей НАТО

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что западные страны предоставят Киеву корабли, показывают, что милитаризация Украины не останавливается ни на минуту. Об этом 29 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для этого используются любые мотивы. Декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, — это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Черного моря», — отметила дипломат на брифинге.

Ранее, 25 ноября, Зеленский в ходе пресс-конференции с лидерами Швейцарии, Латвии и Литвы заявил, что Украина договорилась со своими партнерами о получении военных кораблей для защиты судов, которые перемещаются в зерновом коридоре в Черном море. По его словам, получение кораблей — вопрос близкого будущего. При этом западные страны не заявляли о намерении передать Украине военные корабли.

Тогда же военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с «Известиями» назвал слова Зеленского о получении от Запада боевых кораблей для защиты судов, которые перемещаются в зерновом коридоре в Черном море, «трепотней». Литовкин подчеркнул, что западные страны не станут рисковать своими кораблями, отметив, что Зеленскому не предоставят и истребители F-16. Эксперт добавил, что чем меньше у Зеленского побед на поле боя, тем больше он хвастается какими-либо успехами.

1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на то, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.