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Зеленский сообщил о получении военных кораблей для «защиты» зернового коридора

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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
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Украина договорилась со своими партнерами о получении военных кораблей для защиты судов, которые перемещаются в зерновом коридоре в Черном море, заявил 25 ноября украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентами Швейцарии, Латвии и премьер-министром Литвы.

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей», — приводит слова Зеленского РБК-Украина.

По его словам, получение кораблей — вопрос близкого будущего.

Он указал на то, что Киев считает создание зернового коридора без участия Москвы одним из главных достижений года.

Вместе с тем западные страны ранее не заявляли о намерении передать Украине военные корабли.

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До этого, 18 октября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что до 60% экспортного зерна Украины идет через территорию Румынии.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

7 сентября Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна. Однако 1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

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