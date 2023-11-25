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Военный эксперт прокомментировал слова Зеленского о получении военных кораблей

Литовкин: слова Зеленского о боевых кораблях являются «трепотней»
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о получении от Запада боевых кораблей для защиты судов, которые перемещаются в зерновом коридоре в Черном море, являются «трепотней». Об этом 25 ноября заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

«Я думаю, это трепотня вообще, что говорит Зеленский. Никто никаких кораблей Зеленскому не предоставит, тем более что Босфор перекрыт Турцией, это раз. Во-вторых, акватория, которая идет с территории Украины, тоже перекрыта, мы объявили ее зоной боевых действий», — сказал он.

Литовкин подчеркнул, что западные страны не станут рисковать своими кораблями, отметив, что Зеленскому не предоставят и истребители F-16. При этом в случае получения Украиной боевых кораблей вопрос будет состоять в том, кто и как будет управлять ими.

Эксперт добавил, что чем меньше у Зеленского побед на поле боя, тем больше он хвастается какими-либо успехами.

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Ранее в этот день Зеленский в ходе пресс-конференции с лидерами Швейцарии, Латвии и Литвы заявил, что Украина договорилась со своими партнерами о получении военных кораблей для защиты судов, которые перемещаются в зерновом коридоре в Черном море. По его словам, получение кораблей — вопрос близкого будущего. При этом западные страны не заявляли о намерении передать Украине военные корабли.

1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на то, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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