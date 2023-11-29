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Соглашение РФ и Украины о пересечении границы прекратило действие

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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Соглашение Россией и Украиной о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов прекратило действие. Соответствующий документ был опубликован 29 ноября на портале правовых актов.

В тексте уточняется, что действие соглашения было прекращено еще 9 ноября 2023 года

Кроме того, 14 ноября 2023 года было прекращено действие соглашения между РФ и Украиной о координации деятельности железнодорожного транспорта.

Документ о порядке пересечения российско-украинской границы жителями приграничных регионов было подписано в 2011 году в Донецке. Согласно документу, жители могли пересекать границу в местных пунктах пропуска того региона, жителями которого они являлись, и находиться на территории сопредельного государства в пределах той области, в которой они пересекли границу.

Соглашение между РФ и Украиной о координации железнодорожного транспорта было подписано в 1993 году в Москве. Так, по нему стороны координировали свои действия при выработке тарифной политики с целью привлечения дополнительных транзитных грузопотоков на этих направлениях, а также при организации перевозок пассажиров.

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Ранее, 7 ноября, Украина вышла из соглашения с Россией и Белоруссией о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в экономической сфере. Помимо этого, Киев одобрил законопроект о выходе страны их соглашения о сотрудничестве в сфере сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений государств — участников СНГ.

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