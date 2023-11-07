Украина вышла из соглашения с РФ о борьбе с экономическими преступлениями

Украина вышла из соглашения с Россией и Белоруссией о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в экономической сфере. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Остановлено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что данный документ был подписан в Москве в 1996 году.

Помимо этого, правительство Украины одобрило законопроект о выходе страны их соглашения о сотрудничестве в сфере сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений государств — участников СНГ, который был одобрен украинским правительством в 2000 году, добавил Мельничук.

Ранее, 26 октября, Россия и Украина прекратили действие межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году. Кроме того, в этот же день МИД РФ также сообщил о прекращении действия между обеими государствами соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в развитии пунктов пропуска через российско-украинскую границу.