Один дом: россияне могут законно отказаться от гражданства Украины

В России заработала система одностороннего отказа от украинского гражданства — новоиспеченным россиянам достаточно передать заявление в структуру МВД РФ. Эксперты в области миграции и юристы рассказали о нюансах натурализации бывших граждан Украины.

Для чего отказываются

С 17 июня вступило в силу положение закона, упрощающее отказ от украинского паспорта для лиц, вступивших в гражданство России. Разъяснения-памятки о способах подачи таких обращений, а также сам текст заявления «о нежелании состоять в гражданстве Украины» появились на страницах региональных управлений МВД.

Процедура касается в первую очередь граждан Украины (в том числе тех, кто получил российский паспорт), направивших полномочным органам киевского режима соответствующее обращение, но не получивших ответа. Такое положение создавало ситуацию, при которой отдельные лица не имели «достоверной информации и документов, подтверждающих прекращение гражданства Украины». Теперь после подачи заявления в компетентное подразделение МВД России человек будет считаться не имеющим гражданство Украины со дня подачи документа. Сделать это можно как лично явившись в территориальное подразделение по вопросам миграции МВД РФ, так и через портал «Госуслуги».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Гражданин РФ, подавший заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, обязан не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, в том числе не получать и не использовать паспорт гражданина Украины и иные документы, удостоверяющие гражданство Украины или содержащие указание на гражданство Украины, за исключением случаев, при которых указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины в соответствии с порядком, установленным законодательством Украины, если иное не предусмотрено указом президента РФ», — говорится в сообщении МВД. В случае нарушения заявление будет признано недействительным, а гражданин Российской Федерации — имеющим гражданство Украины. Повторно с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин РФ сможет обратиться по истечении 10 лет.

— Правило о прекращении гражданства Украины в одностороннем порядке предоставит возможность гражданам России занимать определенные должности, в том числе и в органах государственной власти, сократит время рассмотрения такого заявления. Ранее с заявлением об отказе от гражданства Украины необходимо было отдельно обращаться в управление международного сотрудничества МВД, — рассказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова.

Новация касается всех без исключения граждан России с украинским паспортом на руках. Ранее возможность трудоустройства на государственную и муниципальную службу, доступ к гостайне имели лишь жители Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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Скрытые нюансы

Само заявление и процедура непосредственно на процесс получения гражданства не влияют, говорит эксперт в области миграции, президент Фонда содействия борьбе с терроризмом Вадим Коженов. Дело в том, что в России разрешено не отказываться от второго паспорта при натурализации — соответствующие поправки были внесены в закон «О гражданстве РФ» весной 2020 года.

— До этого решения получить российский паспорт, не отказавшись от первого гражданства, было нельзя. Исключение было сделано для граждан Таджикистана, с которым Россия еще в 90-е годы заключила соответствующий договор. Граждане других стран, как СНГ, так и дальнего зарубежья, должны были в обязательном порядке отказываться от прежнего паспорта.

Эксперт рассказывает, что иностранцы в прошлом всячески стремились сохранить первое гражданство. Долгое время существовали как теневые, так и прозрачные схемы, позволявшие человеку остаться с двумя паспортами.

— Например, мне известны случаи, когда граждане Индии сначала отказывались от своего гражданства для получения российского, а потом возвращались на родину и заново получали паспорт. Причем комбинация эта была законной — Индия (как и многие другие страны) не требует отказа от чужого гражданства при получении своего.

Не пущу

Случаи выхода из гражданства, как правило, болезненно воспринимаются властями любой страны, говорит эксперт. Как следствие, в той или иной степени национальные органы власти открыто усложняют или тормозят такие процессы.

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— Особенно часто возникали проблемы с Украиной и Узбекистаном — они не выпускали своих граждан. Людям, принявшим решение сменить гражданство, приходилось нотариально заверять письменный отказ. Затем этот документ направлялся на имя главы государства, из гражданства которого выходит человек. Копии документов, подтверждающих эти действия, предоставлялись в российские инстанции, и человек со временем получал российский паспорт. По факту же узбекские власти и украинские не подтверждали выход. Дескать, ну написал человек заявление, а мы рассмотрели и отказали.

После воссоединения Крыма с Россией проблема усилилась.

— Украинцев въезжало огромное количество. Поэтому в 2019 году и пришли к решению, которое напрашивалось, — гражданство России решено было давать без условия отказа от прежнего.

По мнению эксперта, новация имеет юридическое значение для различного рода ситуаций, которые могут возникнуть в будущем.

— Украине при такой процедуре будет сложнее чинить препятствия своему бывшему гражданину и преследовать его, а нашим дипломатам, в свою очередь, это развяжет руки для защиты своих людей, — предполагает Коженов.

Что в целом

По мнению Вадима Коженова, в настоящий момент получение гражданства жителями новых субъектов Федерации протекает в штатном режиме.

— Сложности были в самом начале, они носили организационный характер. Связано это было с тем, что одномоментно хлынул значительный поток людей. Позже в регионы были откомандированы специалисты, направлено оборудование. Сейчас всё работает исправно.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На сегодняшний день получение паспорта Российской Федерации облегчено для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей , говорит адвокат Виктория Тютюнникова. Значительно сокращен список документов для предоставления в инстанции.

— Требуются заявление о выдаче паспорта, свидетельство о рождении (при наличии), две личные фотографии 35х45 мм, паспорт гражданина ЛНР (ДНР или Украины, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, ДНР, Херсонской или Запорожской областей, либо с приложением справки о регистрации, выданной к паспорту Украины ID-карты).