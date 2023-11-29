В Госдепе назвали возможные сроки перемирия между Россией и Украиной

До тех пор, пока не станут известны результаты президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году, Россия вряд ли будет заключать перемирие с Украиной, сообщает 29 ноября агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в Государственном департаменте США.

По словам собеседника, причиной таких предположений стала возможная победа 45-го президента США Дональда Трампа на выборах в грядущем году. Политика Трампа не поощряет безусловную помощь Украине, поэтому в случае его избрания лидером Киев может в кратчайшие сроки лишиться поддержки не только Соединенных Штатов, но и других западных стран.

Собеседник Reuters подчеркнул, что такой сценарий развития событий рассматривает множество его коллег в американском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, отметил сотрудник Госдепа, похожими мыслями обменивались участники очередного саммита Североатлантического альянса, который состоялся накануне в Брюсселе.

В США в СМИ и в предвыборных речах кандидатов в президенты всё чаще звучат предложения о необходимости призвать Украину и РФ к мирным переговорам и всеми силами споспособствовать этому.

14 ноября кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди – младший и Корнел Уэст заявили, что Вашингтону выгоднее привести украинский конфликт к перемирию. Нынешняя политика Соединенных Штатов зиждется на стремлении лишить Россию силы, что в корне неверное решение, уточнил Кеннеди-младший.

9 ноября в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры.

До этого, 18 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Один пояс — один путь» в Китае заявил, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.