Экс-глава СВР Украины назвал причину отравления жены начальника ГУР Буданова

Жену начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили такими веществами, как мышьяк и ртуть. Об этом 28 ноября сообщил бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Валерий Кондратюк.

В эфире радио «НВ» Кондратюк рассказал, что металлы были обнаружены по результатам анализов.

«Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также… нескольких сотрудников ГУР МО, и речь идет не об охранниках, которые находились рядом с женой Буданова, речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России», ― заявил экс-глава СВР.

Ранее в этот день стало известно об отравлении Марианны Будановой. Тогда представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что по факту отравления жены начальника ведомства ведется расследование.

Тогда же появилась информация, что отравлению подверглись еще несколько сотрудников разведслужбы. Сообщалось, что жену Буданова могли отравить через еду. У самого Буданова признаков отравления не обнаружено.