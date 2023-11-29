Названы влияющие на стоимость авто с пробегом характеристики

Наибольший вклад в стоимость авто вносят пробег, количество владельцев, наличие ДТП, цвет и тип кузова, говорится в исследовании «Авито Авто», с которым ознакомились «Известия» 28 ноября. Эксперты рассказали, как некоторые характеристики машины влияют на его цену.

«При пробеге авто в диапазоне от 0 до 40 тыс. км итоговый вклад в стоимость автомобиля падает на 9 тыс. рублей (или 0,68% от общей стоимости) с каждыми 10 тыс. км пробега. При достижении диапазона 40 тыс. — 200 тыс. км спад вклада замедляется до 2800 рублей (или 0,19% от общей стоимости) с каждыми 10 тыс. км пробега. Начиная с 200 тыс. км пробега, цена на автомобиль почти перестает меняться при дальнейшем увеличении пробега», — уточнили аналитики.

Многое зависит и от произошедших дорожно-транспортных происшествий. Так, первые два ДТП больше всего влияют на дальнейшую стоимость машины. После первой аварии стоимость автомобиля снижается в среднем на 38 тыс. рублей (или 2,35% от общей стоимости). После второй цена опускается еще на 17 тыс. рублей (снижение на 1,33%). Далее с каждым новым ДТП сумма в среднем будет уменьшаться на 8500 рублей (или 0,84%).

«Если автомобилем владели один–два собственника, стоимость практически не меняется. Однако при дальнейшем росте количества владельцев автомобиль теряет в среднем 2800 рублей с каждым новым собственником (снижение стоимости на 0,07%)», — отмечается в исследовании.

Корме того, самые большие вклады в финальную стоимость автомобиля вносят белый, серый, голубой, зеленый и бежевый цвета. В то время как наибольшее влияние на цену оказывают такие типы кузова, как купе, минивэн и фургон.

«Наименьший вклад в изменение стоимости вносят фиолетовый, розовый и бордовый цвета. Меньше всего влияют на цену такие типы кузова, как пикап, кабриолет и внедорожник», — добавили эксперты.

Накануне сообщалось, что, по словам гендиректора «БериАвто» Ислама Альсултанова, в стране продажи легковых авто в этом году растут по сравнению с прошлым годом. Ежемесячно в среднем реализуется около 100 тыс. новых машин. По его прогнозу, к концу 2023-го число таких сделок превысит 1 млн. При этом участники автомобильного рынка сообщили, что около 5% авто в России покупаются дистанционно.