Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков допустил военный конфликт России и НАТО
Мир
ХАМАС пригласило Илона Маска в сектор Газа
Мир
В Пентагоне признали выведенный на орбиту разведывательный спутник КНДР
Мир
Страны Прибалтики бойкотируют заседание СМИД ОБСЕ из-за приезда Лаврова
Мир
Генпрокурор РФ провел переговоры с руководителями ведомств Алжира
Мир
В НАТО заявили об отсутствии запросов Финляндии по теме закрытия границ с РФ
Общество
Сотрудники МЧС на вертолете эвакуировали раненого гражданина Грузии с сухогруза
Мир
Небензя заявил о риске втягивания Сирии в конфликт на Ближнем Востоке
Мир
В МИД обвинили НАТО в снижении ядерного порога
Общество
Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России
Общество
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русской культуре из-за миграционной политики РФ
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Мир
В МИДе назвали нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми

Названы влияющие на стоимость авто с пробегом характеристики

Исследование: цвет и тип кузова значительно влияют на стоимость авто с пробегом
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наибольший вклад в стоимость авто вносят пробег, количество владельцев, наличие ДТП, цвет и тип кузова, говорится в исследовании «Авито Авто», с которым ознакомились «Известия» 28 ноября. Эксперты рассказали, как некоторые характеристики машины влияют на его цену.

«При пробеге авто в диапазоне от 0 до 40 тыс. км итоговый вклад в стоимость автомобиля падает на 9 тыс. рублей (или 0,68% от общей стоимости) с каждыми 10 тыс. км пробега. При достижении диапазона 40 тыс. — 200 тыс. км спад вклада замедляется до 2800 рублей (или 0,19% от общей стоимости) с каждыми 10 тыс. км пробега. Начиная с 200 тыс. км пробега, цена на автомобиль почти перестает меняться при дальнейшем увеличении пробега», — уточнили аналитики.

Многое зависит и от произошедших дорожно-транспортных происшествий. Так, первые два ДТП больше всего влияют на дальнейшую стоимость машины. После первой аварии стоимость автомобиля снижается в среднем на 38 тыс. рублей (или 2,35% от общей стоимости). После второй цена опускается еще на 17 тыс. рублей (снижение на 1,33%). Далее с каждым новым ДТП сумма в среднем будет уменьшаться на 8500 рублей (или 0,84%).

«Если автомобилем владели один–два собственника, стоимость практически не меняется. Однако при дальнейшем росте количества владельцев автомобиль теряет в среднем 2800 рублей с каждым новым собственником (снижение стоимости на 0,07%)», — отмечается в исследовании.

Корме того, самые большие вклады в финальную стоимость автомобиля вносят белый, серый, голубой, зеленый и бежевый цвета. В то время как наибольшее влияние на цену оказывают такие типы кузова, как купе, минивэн и фургон.

«Наименьший вклад в изменение стоимости вносят фиолетовый, розовый и бордовый цвета. Меньше всего влияют на цену такие типы кузова, как пикап, кабриолет и внедорожник», — добавили эксперты.

Столичная штучка: чем удивил новый российский автомобиль
«Известия» протестировали «Москвич 6»

Накануне сообщалось, что, по словам гендиректора «БериАвто» Ислама Альсултанова, в стране продажи легковых авто в этом году растут по сравнению с прошлым годом. Ежемесячно в среднем реализуется около 100 тыс. новых машин. По его прогнозу, к концу 2023-го число таких сделок превысит 1 млн. При этом участники автомобильного рынка сообщили, что около 5% авто в России покупаются дистанционно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023