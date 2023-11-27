Далекие мотивы: «Тинькофф» запустит онлайн-продажу машин «Москвич» с доставкой

Россиянам все чаще начали предлагать купить новые авто онлайн. О запуске дистанционной продажи машин «Москвич» с доставкой до дома «Известиям» рассказали в «Тинькофф Авто». Ранее сервис начал продавать онлайн китайские марки авто, а также дал возможность оформить предзаказ на отечественный электроавтомобиль «Атом». Продавать авто онлайн начали и в маркетплейсе Ozon. Подобная услуга есть и у ряда дилеров. Примерно 5% автомобилей в России покупаются дистанционно, рассказали участники рынка. При этом торговые площадки могут предлагать цены ниже, потому что не несут издержек на содержание автосалона, уверены эксперты. По их мнению, за счет этого в дистанционный канал может уйти треть всех сделок. Однако для многих по-прежнему будет важно посидеть в машине и провести ее тест-драйв перед покупкой, считают участники рынка.

Где авто продают онлайн

Сервис «Тинькофф Авто» запустит дистанционную продажу машин «Москвич» с доставкой до дома. Ранее на платформе клиенты могли приобрести автомобили китайских брендов Haval, Changan, Jetour и оформить предзаказ отечественного электроавтомобиля «Атом». Потребители смогут онлайн выбрать модель «Москвича», комплектацию, оформить заказ и документы, а при желании записаться на тест-драйв, пояснили в сервисе.

Там добавили: покупателям будут доступны три модели — городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Продажа через сервис начнется в скором времени.

Меморандум о сотрудничестве с брендом рассчитан до ноября 2026 года, уточнили в «Тинькофф Авто».

В конце сентября о запуске дистанционной продажи машин также объявил маркетплейс Ozon. Сначала покупателям стали предлагать автомобили китайской компании Chery. Однако уже сейчас на площадке также доступны различные модели бренда Omoda из Поднебесной и «Москвич». Цены начинаются от 2,2 млн рублей.

В маркетплейсе заявляли, что процесс приобретения авто не будет отличаться от покупки товаров других категорий. После оформления заказа покупателем менеджер дилерского центра доставит машину в выбранное место и время и подпишет с ним пакет документов. «Известия» направили запрос в компанию.

Также осенью 2023-го предлагать онлайн-продажу Lada начал АвтоВАЗ. Однако дистанционно клиент может только выбрать машину, забронировать ее и оформить документы. Забрать ее придется лично в одном из трех дилерских центров в Тольятти, говорится на сайте компании. При этом там обещали дополнительную выгоду 40 тыс. рублей по сравнению с розничной ценой.

Сейчас примерно 5% автомобилей в России покупаются в онлайн-режиме, рассказала директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. Там начали предлагать клиентам дистанционно выбрать и оплатить машину с марта 2020-го — в пандемию. После завершения сделки владельцы могут забрать автомобиль в дилерском центре или заказать доставку, отметила Анна Уткина.

Россияне могут удаленно приобрести и машину с пробегом. Например, такую опцию предоставляют в автомобильном маркетплейсе FRESH. На площадке каждая четвертая подобная продажа проходит онлайн, сообщил основатель компании Денис Мигаль. По его словам, маркетплейс также предлагает сделку с кредитованием от разных финансовых организаций, гарантию, последующее обслуживание и другие услуги.

Купить авто онлайн: минусы и плюсы

Продажи легковых авто в России в этом году растут по сравнению с прошлым годом. Ежемесячно в среднем реализуется около 100 тыс. новых машин, рассказал генеральный директор лизинговой компании «БериАвто» Ислам Альсултанов. По его прогнозу к концу года число таких сделок превысит 1 млн. В 2022-м спрос сильно упал: тогда было продано только 626 тыс. новых легковых автомобилей.

Спрос на онлайн-покупку на рынке есть, но ждать роста интересна к такой услуге в геометрической прогрессии не стоит, считает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. По его словам, даже при оплате онлайн, большинство клиентов предпочитают приезжать на выдачу машины самостоятельно. При этом появление большего числа технологичных маркетплейсов, которые предоставляют возможность дистанционно оформить покупку авто, способствует развитию этой ниши.

Также продажа автомобиля онлайн, например через маркетплейс или другой сервис, позволяет сэкономить деньги, поскольку ему не придется платить за услуги дилера — как правило, он берет порядка 200 тыс. рублей, рассказал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Так клиенты могут приобрести машину по цене, максимально близкой к той, что рекомендована производителем, или даже меньше. В этом случае нет издержек на содержание автосалона и менеджеров, поэтому стоимость может быть ниже.

Если дистанционная покупка авто действительно оказывается дешевле, то спрос на такую услугу будет, уверен эксперт. По его мнению, треть сделок может уйти в онлайн.

Потенциальным клиентам иногда требуется осмотреть машину перед покупкой или провести тест-драйв, напомнила Анна Уткина из ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр». Так что узнать о том, предоставляет ли выбранный вами маркетплейс возможность получить эту услугу до подписания документов, стоит заранее.

Кроме того, приобретение авто — это не только сама сделка, но и последующее обслуживание, гарантия, а также трейд-ин, который стал эффективным инструментом, подчеркнул основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль. Поэтому при выборе покупки автомобиля через онлайн-площадки необходимо обращать внимание на предложенные гарантии.

В то же время за цифровизацией рынка стоит будущее, и популярность именно этого канала будет расти среди покупателей, уверен основатель «ГТК-Холдинг» Саид Залиев. По его мнению, клиенту стоит учитывать лишь несколько факторов: это репутация самой площадки (маркетплейса) и автодилера, который предоставляет автомобиль.

Сейчас онлайн представлены в основном отечественные и китайские модели, потому что в сегменте масс-маркета именно они на этот момент пользуются популярностью, добавил эксперт. В целом на долю китайских брендов, официально представленных в РФ, приходится около половины рынка, оценил Ислам Альсултанов из «БериАвто». Еще порядка 10% уходит на параллельный импорт и 40% — на отечественный автопром.