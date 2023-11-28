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В Совфеде назвали правильным выход России из договора с Японией о сокращении ЯО

Сенатор Цеков назвал правильным выход Москвы из договора с Токио о сокращении ЯО
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Москва приняла правильное решение, выйдя из двустороннего соглашения с Японией о сотрудничестве по сокращению ядерного оружия. Об этом «Известиям» 28 ноября заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Япония оказалась совершенно ненадежным соседом. Нельзя говорить о каком-то партнерстве. Япония враждебно настроена по отношению к нам, она присоединилась ко множеству санкций. Она в принципе идет в фарватере США. Поэтому то решение, которое приняла Москва, оно совершенно оправдано», — сказал Цеков.

Ранее во вторник МИД РФ официально уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие соглашения в области сокращения ядерного оружия. Оно истечет 21 мая 2024 года. В российском дипведомстве отметили, что Япония под руководством премьер-министра Фумио Кисиды проводит откровенно антироссийскую политику.

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О том, что Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению ЯО, стало известно 9 ноября. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Соглашение о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях было подписано правительствами РФ и Японии в 1993 году в Токио. Помимо сокращения вооружений и комитета по сотрудничеству, оно подразумевало создание планов мероприятий, последовательность их осуществления, а также проведение проверок деятельности лиц, занятых исполнением функций соглашения.

После начала РФ спецоперации по защите Донбасса Токио обнародовал несколько пакетов санкций в отношении Москвы. Япония наложила эмбарго на импорт в РФ передовых технологий, в частности, ввела запрет на поставки квантовых компьютеров. Также в санкционные списки страны входят более 700 граждан РФ, Белоруссии и более 200 российских компаний и организаций.

Вместе с тем в начале октября премьер-министр Японии указал, что правительство не намерено отступать от мирного курса своей политики в отношении РФ для того, чтобы в будущем решить с ней территориальный вопрос и подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны.

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