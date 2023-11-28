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Москва уведомила Токио о прекращении соглашения о сокращении ядерного оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия в мае планирует выйти из соглашения по сокращению ядерного оружия с Японией. Об этом 28 ноября сообщило МИД РФ.

«МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Отмечается, что соглашение прекратит действовать спустя шесть месяцев с даты уведомления — 21 мая 2024 года.

В МИД уточнили, что считают невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим, в том числе интересы национальной безопасности России «в условиях откровенно антироссийской политики администрации (премьера Японии) Фумио Кисиды».

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Ранее, 9 ноября, премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал документ, в котором говорилось о том, что Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия.

Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Страна наложила эмбарго на импорт в РФ передовых технологий — в частности, ввела запрет на поставки квантовых компьютеров. Тогда же сообщалось, что в санкционные списки Японии входит более 700 граждан РФ, Белоруссии, а также более 200 российских компаний и организаций.

При этом 3 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что японское правительство не намерено отступать от мирного курса своей политики в отношении РФ, для того чтобы решить с ней в будущем территориальный вопрос и подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он подчеркнул, что государство приняло позицию недружественной страны.

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