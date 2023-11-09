Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия
Экономика
В ГД рассматривают предложение о выделении российским винам 50% торговых полок
Общество
Фигурантов дела об убийстве Дугиной приговорили к срокам до четырех лет
Мир
«Палестинский исламский джихад» готов освободить двух израильских заложников
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
Мир
Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС
Мир
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном
Экономика
ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Мир
Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине
Мир
МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии
Общество
Госдума в первом чтении одобрила создание реестра неплательщиков алиментов
Мир
Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном

РФ выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, распоряжение размещено на сайте опубликования правовых актов 9 ноября.

«Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях <...>», — говорится в тексте документа.

МИД России теперь должен уведомить японскую сторону о принятом решении, добавляется в распоряжении.

Соглашение о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия и создания комитета по сотрудничеству в этих целях было подписано правительствами РФ и Японии в 1993 году в Токио. Помимо сокращения вооружений и комитета по сотрудничеству, оно подразумевало создание планов мероприятий, последовательность их осуществления, а также проведение проверок деятельности лиц, занятых исполнением функций соглашения.

Испытания триады: как проходят тренировки российских ядерных сил
И какие технические средства в них участвуют

Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Страна наложила эмбарго на импорт в РФ передовых технологий — в частности, ввела запрет на поставки квантовых компьютеров. Тогда же сообщалось, что в санкционные списки Японии входит более 700 граждан РФ, Белоруссии, а также более 200 российских компаний и организаций.

В октябре Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ. Отмечалось, что это решение обусловлено присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

При этом 3 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что японское правительство не намерено отступать от мирного курса своей политики в отношении РФ для того, чтобы решить с ней в будущем территориальный вопрос и подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он подчеркнул, что государство приняло позицию недружественной страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023