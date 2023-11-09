РФ выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия

Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, распоряжение размещено на сайте опубликования правовых актов 9 ноября.

«Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях <...>», — говорится в тексте документа.

МИД России теперь должен уведомить японскую сторону о принятом решении, добавляется в распоряжении.

Соглашение о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия и создания комитета по сотрудничеству в этих целях было подписано правительствами РФ и Японии в 1993 году в Токио. Помимо сокращения вооружений и комитета по сотрудничеству, оно подразумевало создание планов мероприятий, последовательность их осуществления, а также проведение проверок деятельности лиц, занятых исполнением функций соглашения.

Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Страна наложила эмбарго на импорт в РФ передовых технологий — в частности, ввела запрет на поставки квантовых компьютеров. Тогда же сообщалось, что в санкционные списки Японии входит более 700 граждан РФ, Белоруссии, а также более 200 российских компаний и организаций.

В октябре Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ. Отмечалось, что это решение обусловлено присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

При этом 3 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что японское правительство не намерено отступать от мирного курса своей политики в отношении РФ для того, чтобы решить с ней в будущем территориальный вопрос и подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он подчеркнул, что государство приняло позицию недружественной страны.