Реклама
Прямой эфир
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми
Мир
Финляндия до 13 декабря закрыла все пункты пересечения на границе с РФ для ищущих убежище
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о трех взрывах вблизи войск на севере сектора Газа
Мир
Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов
Общество
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России
Мир
Политолог назвал готовые отказаться от поддержки Украины страны
Культура
Путин указал на необходимость прорыва в культурной сфере России
Мир
Непогода привела к прекращению транзита через Дарданеллы в Турции
Политика
Путин заявил о понятии «русский» как об ответственности за сбережение РФ
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска
Мир
ХАМАС сообщило о возможном продлении перемирия в Газе в ближайшие часы
Мир
Путин заявил о сражении России в СВО за свободу всего мира
Мир
В МИД РФ выступили за продление перемирия в секторе Газа и прекращение войны

Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов

МИД Азербайджана вызвал послов США, ФРГ и Франции из-за незаконных финпереводов
0
Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Временных поверенных США и Германии, а также посла Франции вызвали в МИД Азербайджана в связи с незаконными финансовыми операциями. Об этом 28 ноября сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Было отмечено, что Агентство международного развития США, FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации незаконно переводили финансовые ресурсы на территорию Азербайджана, нарушая правила предоставления грантов, а также вносили незаконные вклады в деятельность [новостного портала] AbzasMedia», — говорится в сообщении.

Согласно законодательству республики о грантовой деятельности, все соглашения о финансировании должны регистрироваться государством. Выделение средств незарегистрированным проектам является серьезным нарушением азербайджанского законодательства, поясняет пресс-служба ведомства.

Баку решительно осудил эту деятельность, назвав ее «направленной на вмешательство во внутренние дела страны», добавила «Газета.Ru».

Лежат на одном Баку: почему США начали давить на Азербайджан
Вашингтон потребовал вывести из региона российских миротворцев

Ранее, 17 ноября, СМИ сообщили, что в Баку была предотвращена атака на посольство одной из стран. Отмечалось, что злоумышленник с оружием в руках попытался ворваться в здание диппредставительства для совершения теракта. Правоохранители задержали его. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023