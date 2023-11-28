Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов

Временных поверенных США и Германии, а также посла Франции вызвали в МИД Азербайджана в связи с незаконными финансовыми операциями. Об этом 28 ноября сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Было отмечено, что Агентство международного развития США, FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации незаконно переводили финансовые ресурсы на территорию Азербайджана, нарушая правила предоставления грантов, а также вносили незаконные вклады в деятельность [новостного портала] AbzasMedia», — говорится в сообщении.

Согласно законодательству республики о грантовой деятельности, все соглашения о финансировании должны регистрироваться государством. Выделение средств незарегистрированным проектам является серьезным нарушением азербайджанского законодательства, поясняет пресс-служба ведомства.

Баку решительно осудил эту деятельность, назвав ее «направленной на вмешательство во внутренние дела страны», добавила «Газета.Ru».

Ранее, 17 ноября, СМИ сообщили, что в Баку была предотвращена атака на посольство одной из стран. Отмечалось, что злоумышленник с оружием в руках попытался ворваться в здание диппредставительства для совершения теракта. Правоохранители задержали его. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.