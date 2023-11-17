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СМИ сообщили о предотвращении в Баку атаки на посольство одной из стран

Trend: в Баку предотвращена атака на посольство одной из стран
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Фото: Global Look Press/Aziz Karimov
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В Баку предотвращена атака на посольство одной из стран, сообщило в пятницу, 17 ноября, агентство Trend.

По данным издания, злоумышленник с оружием в руках попытался ворваться в здание диппредставительства для совершения террористического акта. Правоохранители задержали его.

Позднее Сабаильский районный суд Баку избрал ему меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.

«М.Х. Гусейнзаде обвиняется по статьям 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики», — сказано в сообщении.

На посольство какой страны было совершено нападение, не уточняется.

В сентябре спецслужбы Казахстана предотвратили попытку подрыва мавзолея в Туркестане. Подробности не приводились.

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