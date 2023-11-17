СМИ сообщили о предотвращении в Баку атаки на посольство одной из стран
В Баку предотвращена атака на посольство одной из стран, сообщило в пятницу, 17 ноября, агентство Trend.
По данным издания, злоумышленник с оружием в руках попытался ворваться в здание диппредставительства для совершения террористического акта. Правоохранители задержали его.
Позднее Сабаильский районный суд Баку избрал ему меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.
«М.Х. Гусейнзаде обвиняется по статьям 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики», — сказано в сообщении.
На посольство какой страны было совершено нападение, не уточняется.
В сентябре спецслужбы Казахстана предотвратили попытку подрыва мавзолея в Туркестане. Подробности не приводились.